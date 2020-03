Bomberos en Palm Springs en cuarentena por supuesta exposicion a un paciente contagiado con el coronavirus

Kunamundo

Tres miembros del Departamento de Bomberos de Palm Springs están en cuarentena despues que estuvieran expuestos a un paciente que dio positivo en coronavirus.

Según el departamento, la posible exposición ocurrió el 8 de marzo cuando tres bomberos ayudaron a una persona que experimentaba debilidad general mientras estaba dentro de un vehículo. Ese paciente más tarde dio positivo en el coronavirus.

El departamento confirmó que el personal expuesto no ha mostrado ningún síntoma, pero permanece en cuarentena en el hogar como precaución.

Los CDC y Riverside Public Health aconsejan que hay un período de manifestación de síntomas de 2 a 14 días. El personal fue puesto en licencia pagada.

El personal permanecerá en cuarentena hasta el 22 de marzo.

Las instalaciones y el equipo del departamento no se han visto afectados informaron voceros del lugar.

Los casos de coronavirus en el Condado de Riverside ascendieron a 15, despues de dos nuevos casos en el Valled e Coachella durante el fin de semana.

El Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud Pública del Condado de Riverside, recomienda que aquellos en el Valle de Coachella que son ancianos y tienen condiciones de salud subyacentes, incluidas las personas que son VIH positivas, limiten los viajes no esenciales y eviten salir en público.

Los funcionarios de salud dijeron que cualquier persona que piense que podría estar experimentando síntomas del virus y quiera ser visto en Eisenhower Health debe llamar a la línea directa del hospital primero al 760-837-8988. Evite la propagación de esta enfermedad.

Los residentes con más preguntas pueden llamar al 2-1-1 y 800–CDC –INFO (800 – 232 – 4636) con cualquier pregunta.

Recomendaciones de salud pública para todos los residentes del condado de Riverside durante la difusión de la comunidad:

- Practique el distanciamiento social, que se queda fuera de los lugares donde la gente se reúne o se reúne y evite el uso del transporte público, si es posible.

- No asista al trabajo, la escuela o los eventos cuando esté enfermo. Quédate en casa.

- Tose en el codo o el tejido.

- Lávese las manos con frecuencia y use desinfectante de manos con frecuencia.

-Aléjate de cualquiera que esté enfermo.