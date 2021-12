Repr. Ruiz anuncia su postulación para el nuevo distrito que engloba el este del valle

Se espera que el proceso que se realiza cada 10 años para trazar nuevos distritos del congreso se finalice pronto. El cambio más impactante para el valle de coachella es la posible división del distrito 36 que el congresista Raúl Ruiz ha representado por años.

Desde el 2012, el doctor Raúl Ruiz ha sostenido el escaño congresional que engloba a todo el valle de Coachella.

En menos de dos semanas, una comisión independiente de California aprobará los nuevos distritos del congreso para los próximos 10 años.

“Ahorita tienen dividido el valle de coachella, ponen a Coachella, Desert Hot Springs, Cathedral City incluido con el Condado de Imperial, San Jacinto, Banning, Beaumont en un distrito y ponen la ciudad de Palm Springs, La Quinta, Palm Desert, Rancho Mirage, Indian Wells en un distrito más en el oeste”, dijo el congresista Raul Ruiz.

Eso implica que un congresista representará unas cuidadas al oeste del valle de coachella y otro congresistas representará al este del valle de Coachella.

“Eso quiere decir que voy a necesitar que decidir qué distrito voy a correr y he decido que voy a correr en el distrito que contiene a Coachella, es donde yo crecí, es donde vive mi madre, y voy a correr para representar Indio, Coachella, Desert Hot Springs”, dijo Ruiz.

Las elecciones congresionales se realizan cada dos años. Un posible contrincante al escaño del nuevo distrito es el republicano Storm Jenkins, un dueño de una tienda de armas. A la misma vez se habla que el asambleísta Eduardo García está considerando postularse para la posición.

En un comunicado el asambleísta Garcia dice no ha descartado nada y agrega que espera los mapas finales para ver dónde puedo servir mejor a nuestra comunidad.

Comunicado Completo:

“No he descartado nada, incluso continuar para la Asamblea o postularse en el mismo distrito del Congreso que el Congresista Ruiz, dando a los votantes de este nuevo distrito la opción de elegir a su representante. Este nuevo escaño en el Congreso se asemeja a la circunscripción a la que he servido fielmente y en la que he aportado una inversión significativa a lo largo de los años — lo que nos permite ampliar nuestros esfuerzos legislativos a nivel federal. Idealmente, el Congresista Ruiz y yo podríamos considerar postularnos para los dos distritos contiguos separados en los que vivimos para fortalecer, juntos, la voz de nuestra región. En este punto, no se ha descartado nada, y espero los mapas finales para ver dónde puedo servir mejor a nuestra comunidad.”

-Asambleísta Eduardo Garcia (D-Coachella)