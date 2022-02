Las Líderes Campesinas buscan visibilizar los peligros de los pesticidas en los campos a través del arte

Varias mujeres hispanas, que son trabajadoras del campo, están alzando su voz este mes para crear conciencia sobre los peligros de los pesticidas.

Cifras recientes indican que se rocían más de un billón de pesticidas en los cultivos del país cada año.

La Alianza Nacional de Campesinas junto a la organización de Líderes Campesinas están usando el arte para visibilizar las condiciones de trabajadores que enfrentan los agricultores.

Con dibujos están expresando sus preocupaciones sobre el impacto tóxico de los pesticidas.

Para las mujeres que se ganan la vida cultivando los campos los morralitos son indispensables.

“Con como quien dice, unas bolsitas donde los campesinos cargan sus alimentos, su lonche, sus tijeras, su equipo de trabajo”, dijo Manuela Ramirez de Lideres Campesinas.

Hoy también se han convertido en una herramienta de activismo.Muchas campesinas junto a sus familias en el país las han decorado para concientizar sobre los efectos dañinos de los pesticidas.

“Alto a los pesticidas”, leyó una niña el morralito que decoró.

“Por ejemplo este dice, los pesticidas son plagas que dañan la salud y este es como un virus el que está dibujado, es como una bacteria, o animalito para que sepan que son bacterias que dañan la salud”, dijo Ramirez, demostrando un morralito.

Las bolsas que contienen dibujos de la realidad que se vive en los campos han sido compartidas en las redes sociales.

“Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, en todas las redes sociales lo estamos haciendo para que llegue a más lugares la educación de los pesticidas”, dijo Ramirez.

Ramírez dice que el temor de perder su única fuente de ingresos detiene a muchos a reportar que fueron expuestos a pesticidas.

“Porque muchas veces, si ponen una queja de que los pesticidas huelen muy fuerte dentro de sus trabajos, ellos en vez de quedarse mejor se aguanta, y no dicen nada, no es tanto que ellos no sepan el daño que les están haciendo es más el miedo de perder sus trabajos”, dijo Ramirez.

Según datos del gobierno, más del 60% de los trabajadores del campo son de origen hispano. Y más del 25% de la fuerza laboral que cultiva las tierras son mujeres.

“Pues estaba allí tirando, pues esprayando le decimos nosotros y no nos notificaron y nosotros llegamos a recoger la fruta”, dijo Doris, una trabajadora del campo que fue expuestas a pesticidas.

Doris recuerda cuando unos químicos en el trabajo le causaron problemas de salud.

“Sentía vómito y aparte de eso, me empecé a sentir aguado, empecé a sentir aguado el cuerpo, sin fuerza y pues caí allí”, compartió Doris.

De acuerdo a Líderes Campesinas, los jornaleros pueden desarrollar enfermedades a causa de la exposición de pesticidas.

Problemas crónicos como cáncer, infertilidad y desórdenes neurológicos han sido vinculados a los pesticidas usados en los campos.

“Que nosotros como trabajadores agrícolas, tenemos que ser protegidos porque somos ahora trabajadores esenciales también”, dijo Doris.

Es por eso que esperan que su campaña de los morralitos los ayude a

visibilizar las condiciones que enfrentan los agricultores no solo en el valle de coachella sino en todo el país.

“Para que no haya más víctimas en relación a los químicos y otras cosas”, dijo Doris.