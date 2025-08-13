Skip to Content
Kunamundo

La Policía de Cathedral City cierra una intersección y prepara la escena del crimen tras un herido

By
Updated
today at 10:08 PM
Published 10:05 PM

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) - La policía investiga una escena en Cathedral City la noche del miércoles, después de que testigos reportaran haber escuchado disparos y haber visto a una persona tendida cerca de la carretera.

Residentes de la zona informan que alrededor de las 8:00 p. m. escucharon al menos tres disparos en la zona de Mission Indian Trail y Whispering Palms Trail.

Una residente cercana afirma haber visto a tres hombres en la esquina de ambas calles cuando llegaba a casa del trabajo, y poco después escuchó disparos y vio a uno de los jóvenes caído.

Manténgase al tanto de las actualizaciones de esta noticia en Telemundo15.com

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Luis Medina

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content