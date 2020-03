La pasta de dientes Colgate se vuelve vegana

Noticias CNN

(CNN Business) — Colgate presentó una línea de productos veganos y sin gluten que no tienen sabores artificiales, edulcorantes o colores. Puede parecer la última tendencia de alimentos naturales… pero los productos son pasta de dientes, enjuague bucal y cepillos de dientes.

Colgate-Palmolive anunció el lunes el lanzamiento de los productos Colgate Zero, que parecen estar dirigidos a la misma multitud más joven, más consciente de la salud y el medio ambiente que compra a competidores de nicho y más pequeños como el Dr. Bronner’s. También podría ayudar Colgate compite mejor con Procter & Gamble, el fabricante de los productos de higiene bucal Crest, que también es el mayor rival de Colgate. P&G posee las marcas naturales Burt’s Bees Purely White y Native Toothpaste.

Los nuevos productos Colgate Zero son de color claro, lo que la compañía cree que indicará que están libres de ingredientes artificiales. Las pastas dentales Colgate Zero para adultos y niños no contienen conservantes artificiales.

La compañía también introdujo un enjuague bucal sin alcohol. Los ingredientes pueden ser diferentes, pero la compañía dijo que sus productos ofrecen “toda la protección que espera de Colgate”.

Colgate no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre cómo eliminar los conservantes de la pasta de dientes afectará la vida útil del producto. Los beneficios para la salud del uso de productos veganos de higiene oral tampoco están claros: la pasta de dientes Colgate Zero para niños de dos a seis años ha recibido un sello de aprobación de la Asociación Dental Estadounidense, pero el grupo no pudo confirmar si la pasta de dientes vegana es mejor para la salud bucal de una persona que la pasta de dientes tradicional que combate las caries.

Los consumidores se han alejado de los ingredientes artificiales en los últimos años. Los productores de alimentos, incluido Kraft Heinz, y los restaurantes, como McDonald’s, Burger King y Panera, se han comprometido a liberar parte de sus alimentos de conservantes y sabores artificiales. La nueva línea de pasta dental de Colgate sugiere que la tendencia también se está abriendo camino hacia productos no alimenticios.

Colgate-Palmolive anunció recientemente sus planes de adquirir Hello Products LLC, una autodescrita compañía de cuidado bucal “amigable con la naturaleza” que enfatiza el uso de ingredientes ecológicos en su comercialización.

El año pasado, Colgate lanzó al mercado tubos de pasta de dientes reciclables después de desarrollar el empaque del producto durante cinco años. Los líderes de la compañía dijeron que quieren convertirse en líderes de sostenibilidad en los bienes de consumo.

Corrección: una versión anterior de este artículo describió incorrectamente los productos Colgate Zero como “orgánicos” y “totalmente naturales”. También identificó incorrectamente a una empresa propiedad de Colgate-Palmolive como competidora. Y el texto describió erróneamente algunos de los ingredientes en la pasta de dientes Colgate Zero.