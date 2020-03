Un nuevo insecto lleva un nombre inspirado en Lady Gaga, y es tan excéntrico como la diva del pop

Noticias CNN

(CNN) — Conoce a la ‘Madre Monstruo’ (o Mother Monster, en inglés) del mundo de los insectos.

Su nombre es Kaikaia gaga (llamada así en alusión a Lady Gaga, por supuesto) y es tan excéntrica como la diva del pop. Tiene un par de cuernos en su cabeza y es diferente a cualquier otra especie en el bosque.

Kaikaia gaga es la especie recién descubierta de membrácidos, un grupo común de insectos conocido por sus colores brillantes y su ostentoso estilo. La especie comparte un nombre –y un estilo idiosincrásico– con Lady Gaga.

La Kaikaia gaga es una nueva especie de los membrácidos, un grupo de insectos ostentoso pero poco conocido que se encuentra en la mayoría de los bosques de la Tierra. Un informe que detalla su descubrimiento fue publicado recientemente en Zootaxa, una revista científica revisada por pares expertos sobre taxonomía animal.

Pero los membrácidos nunca han recibido el crédito que merecen, según Brendan Morris, un estudiante graduado de entomología de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign que investigó y nombró al nuevo insecto.

K. gaga está preparada para cambiar eso.

Un hallazgo único en su tipo

Morris sabía que el descubrimiento importaba: el insecto rojizo, con sus cuernos puntiagudos y su estructura corporal única, se parece más a las especies endémicas del “Viejo Mundo” de Asia, África y Europa. Pero K. gaga es nativa de la costa del Pacífico de Nicaragua.

Entonces, para llamar la atención sobre la nueva especie, Morris decidió ponerle un nombre inspirado en una de las grandes iconoclastas de la música.

“Si va a haber un insecto de Lady Gaga, será un membrácido, porque ellos tienen estos cuernos locos, existe este extravagante sentido de la moda sobre ellos”, afirmó Morris en un comunicado de prensa de la universidad. “No se parecen a nada que hayas visto antes”.

Sin duda se encuentran entre los insectos más exagerados: los membrácido están salpicados de color y no hay dos especies que sean similares. Existen más de 3.500 especies en todo el mundo, y son precursores de la salud de los bosques, le contó Morris a CNN.

“Me sorprende que un grupo que tiene aproximadamente 40 millones de años tenga tanta diversidad de formas, diversidad, diría yo, que no vemos en ninguna otra familia de insectos”, señaló Morris en el comunicado de prensa.

Todavía es un enigma

Aún queda mucho por aprender sobre K. gaga, “básicamente todo”, le dijo Morris a CNN. Los entomólogos aún no saben cómo son los machos y las ninfas de K. gaga, cómo interactúan con otros animales y cómo suena su “canción”.

Pero los intentos de extraer ADN de su espécimen no han tenido éxito. Fue recolectada a principios de la década de 1990 y puesta en un museo antes de que Morris y el coautor del estudio, el entomólogo Christopher Dietrich de la Encuesta de Historia Natural de Illinois, decidieran examinarla más de cerca.

Pronto, Morris se dirigirá a Nicaragua, de donde el insecto es nativo, para aprender más sobre su área de distribución y cómo la degradación ambiental continua afectará a la especie. Con suerte encontrará más insectos de este tipo.

“Todo el tiempo se hallan nuevas especies de membrácidos, y el único límite para nuestro conocimiento es la financiación y la mano de obra”, le dijeron los investigadores a CNN. “Gran parte de nuestro mundo natural sigue siendo desconocido, y no podemos saber cómo salvar especies sin conocer sus nombres”.

Kaikaia gaga in the forests of Nicaragua like: https://t.co/PZSwdSXOOw

— Brendan Morris 🌈 (@BiophileB) March 11, 2020

Lady Gaga aún no ha comentado sobre el descubrimiento del insecto que lleva parte de su nombre, pero el debut de K. gaga fue sin duda oportuno: la Gaga humana estrenó un nuevo sencillo y un video musical a finales de febrero.