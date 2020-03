El jugador de la NBA que dio positivo por coronavirus se disculpa por tocar micrófonos y grabadoras

Noticias CNN

(CNN) — Rudy Gobert, el centro y jugador All-Star del Utah Jazz de la NBA, usó Instagram el jueves para agradecer a las personas por su apoyo después de que le diagnosticaron coronavirus.

También se disculpó por sus acciones vistas en un video ahora viral de él a principios de esta semana tocando deliberadamente micrófonos y grabadoras después de una sesión de medios.

I want to thank everyone for the outpouring of concern and support over the last 24 hours. I have gone through so many emotions since learning of my diagnosis…mostly fear, anxiety, and embarrassment. The first and most important thing is I would like to publicly apologize to the people that I may have endangered. At the time, I had no idea I was even infected. I was careless and make no excuse. I hope my story serves as a warning and causes everyone to take this seriously. I will do whatever I can to support using my experience as way to educate others and prevent the spread of this virus . I am under great care and will fully recover. Thank you again for all your support. I encourage everyone to take all of the steps to stay safe and healthy. Love.

“Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas que pude haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusas. Espero que mi historia sirva como una advertencia y hace que todos se tomen esto en serio. Haré todo lo que pueda para apoyar el uso de mi experiencia como forma de educar a otros y prevenir la propagación de este virus”, dijo.

La prueba positiva de Gobert se produjo poco antes de que los Jazz debieran dar aviso contra el Oklahoma City Thunder el miércoles por la noche. La NBA pospuso el juego justo antes de que comenzara, y poco después pospuso toda la temporada.

Donovan Mitchell, compañero de equipo de Gobert y compañero del partido All-Star esta temporada, anunció el jueves por la tarde que él también había dado positivo por coronavirus.