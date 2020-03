Los famosos que tienen coronavirus: Tom Hanks, basquetbolistas, futbolistas, políticos…

Noticias CNN

(CNN Español) — La propagación mundial de la pandemia del coronavirus no discrimina: varios famosos ya han confirmado que están contagiados con coronavirus.

Tom Hanks y Rita Wilson

Una de las parejas más queridas y sólidas de Hollywood confirmó que tiene coronavirus el 11 de marzo. En una imagen publicada en la red social, Hanks señaló que los dos viajaban por Australia cuando les hicieron las pruebas para el virus.

“Bueno. ¿Qué hacer ahora? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Nosotros, los Hanks, seremos examinados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que el enfoque de un día a la vez ¿no?”, compartió el actor.

El 12 de marzo, Hanks compartió otra publicación junto a una Wilson sonriente, agradeciendo los cuidados en Australia y confirmando su aislamiento.”Recuerden, a pesar de los eventos, no se llora en el béisbol”, remató.

Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx

Rudy Gobert y Donovan Mitchell

Rudy Gobert, jugador del Utah Jazz de la NBA, usó Instagram el jueves para agradecer a las personas por su apoyo después de que le diagnosticaron coronavirus. También se disculpó por sus acciones vistas en un video ahora viral de él a principios de esta semana tocando deliberadamente micrófonos y grabadoras después de una sesión de medios.

La prueba positiva de Gobert se produjo poco antes de que los Jazz debieran dar aviso contra el Oklahoma City Thunder el miércoles por la noche. La NBA pospuso el juego justo antes de que comenzara, y poco después pospuso toda la temporada.

Donovan Mitchell, compañero de equipo de Gobert y compañero del partido All-Star esta temporada, anunció el jueves por la tarde que él también había dado positivo por coronavirus.

Sophie Grégoire Trudeau

La esposa del primer ministro Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, dio positivo por el nuevo coronavirus, según un comunicado de la oficina de Trudeau.

Se siente bien y permanecerá aislada, según el comunicado.

Trudeau no tiene síntomas, pero estará aislado durante 14 días, según el comunicado. No está siendo probado en este momento.

Fabio Wajngarten

Este jueves se supo que Fabio Wajngarten, secretario de prensa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo en el estudio de coronavirus, por lo que la salud del mandatario esta siendo monitoreada. Ahora se esperan los resultados de los análisis, para saber si Bolsonaro tiene el virus o no.

Daniele Rugani

El futbolista italiano Daniele Rugani, que juega para la Juventus, con sede en la ciudad norteña de Turín, dio positivo por coronavirus.

El club lo confirmó este mismo miércoles.

“La Juventus Football Club está activando todos los procedimientos de aislamiento requeridos por la ley”, dice el comunicado, y agrega que el club está rastreando con cuántas personas estuvo en contacto.

Para la Juventus juega Cristiano Ronaldo, quien se fue junto a su familia a Portugal para estar, además, con su mamá en Funchal. La madre del astro portugués sufrió hace unos días un accidente cerebrovascular.

También con la “Vecchia Signora” juegan los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el uruguayo Rodrigo Bentancur. Además de los brasileños Douglas Costa, Alex Sandro y Danilo.

Mikel Arteta

El Arsenal Football Club de la Premier League inglesa anunció el jueves que el entrenador en jefe Mikel Arteta dio positivo por coronavirus (COVID-19).

Según la declaración, “todo el personal del club que tuvo contacto cercano reciente con Mikel ahora se autoaislará de acuerdo con las pautas de salud del Gobierno. Esperamos que sea un número significativo de personas de Colney, incluido el equipo completo del primer equipo y el cuerpo técnico, así como un número menor de personas de nuestra Academia Hale End, que también hemos cerrado temporalmente como medida de precaución”.

Arteta habló sobre el diagnóstico y dijo: “Esto es realmente decepcionante, pero tomé la prueba después de sentirme mal. Estaré de vuelta al trabajo tan pronto como me lo permitan”.