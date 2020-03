Los festivales, conciertos y películas que han sido cancelados o pospuestos por el coronavirus

Noticias CNN

(CNN Español) – El coronavirus no solo deja pérdidas financieras en la economía de China, la segunda potencia económica del mundo. También tiene efectos en el mundo del entretenimiento.

China es el segundo mercado con recaudación en el mundo del cine y el coronavirus ha obligado a cadenas de cine a cerrar sus puertas, generando pérdidas para compañías chinas y estudios de producción a nivel mundial.

Estas son algunas de las cancelaciones a raíz de la propagación mundial del coronavirus.

Juanes

El cantante Juanes aplazó su concierto en Bogotá por la instrucción de la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, de cancelar de eventos de más de 1.000 personas.

“Lo más importante es cuidarnos y seguir las recomendaciones de las autoridades con respecto al COVID-19. Vamos a retrogradar y cumplir nuestra cita. Bogotá, te amo, pronto nos reuniremos de nuevo”, dijo el cantante en un comunicado.

View this post on Instagram

Aplazamiento concierto Juanes Para Todos. Bogotá, Marzo 14 #alertaamarilla #juanesparatodos #bogota

A post shared by JUANES (@juanes) on Mar 11, 2020 at 8:11pm PDT

Lollapalooza Argentina y Chile

El festival de música Lollapalooza Argentina reprogramó el evento, que inicialmente se realizaría entre el 27 al 28 de marzo en Buenos Aires.

pic.twitter.com/KGERdxhJoG

— Lollapalooza AR (@lollapaloozaar) March 12, 2020

Los organizadores dijeron a través de Twitter que el festival se realizará a finales de año.

“Ante este hecho sin precedentes, nuestra máxima prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo, y acatar las medidas preventivas de las autoridades públicas y sanitarias”, afirmaron.

La edición chilena del festival también suspendió el evento que se realizaría entre el 27 al 29 de marzo.

A través de un tuit, los organizadores explicaron que afrontan un “hecho sin precedentes” y la máxima prioridad es la salud pública, del equipo y de los artistas.

pic.twitter.com/acnxu5ThyW

— LollaCL (@lollapaloozacl) March 12, 2020

Alejandro Sanz posterga gira en Colombia

El cantante español, que se encuentra en medio del tour #LaGira por América Latina, canceló sus presentaciones en Colombia.

pic.twitter.com/A4z57fS22Q

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 12, 2020

Sanz tenía programados conciertos en Bogotá y Cali en marzo y en Barranquilla en mayo.

“Debemos ser responsables con respecto a esta pandemia y que prevalezca el bienestar y la salud de toda la ciudadanía”, dijo el cantautor en su cuenta de Twitter.

A Quiet Place Part II

La cinta de terror “A Quiet Place Part II” se convirtió en la segunda cinta de Hollywood en retrasar su estreno por el COVID-19.

John Krasinski, director y protagonista del filme, dijo en Twitter que “claramente no es el mejor momento” para el lanzamiento de la secuela.

#AQuietPlacePart2…Take2 pic.twitter.com/YrCXLLpxjh

— John Krasinski (@johnkrasinski) March 12, 2020

Paramount Pictures, la compañía distribuidora de la cinta, aún no ha dado una fecha de lanzamiento.

Jerry Seinfeld suspende presentaciones en Nueva York

El mítico comediante estadounidense, Jerry Seinfeld, canceló dos presentaciones de su stand-up, que se llevarían a cabo el fin de semana del 14 de marzo en el Beacon Theatre.

I am postponing my shows this weekend at @BeaconTheatre, in NYC.Let’s do this another time when we can relax and enjoy it a lot more. pic.twitter.com/vrI9Q9OFkw

— Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) March 12, 2020

Seinfeld pidió a través de sus redes sociales que los asistentes guarden sus entradas y que una nueva fecha será anunciada próximamente.

Metropolitan Opera y el MET Museum en Nueva York

A través de un comunicado, la Ópera Metropolitana de Nueva York y el Museo Metropolitano anunciaron el cierre temporal de sus instalaciones y la cancelación de eventos.

La Ópera canceló todas las presentaciones hasta el 31 de marzo.

El museo hizo lo propio a partir del 13 de marzo.

Programas de televisión

Los programas de televisión estadounidenses “The Late Late Show with James Corden”, “The Talk”, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y “The Wendy Williams Show”, grabarán y transmitirán sin público presente en los estudios.

Información reportada anteriormente:

Cine y televisión

No Time to Die de James Bond

No Time To Die, la próxima película de James Bond, aplazó su estreno a noviembre debido a las preocupaciones sobre el impacto del coronavirus en el mercado mundial del cine.

El lanzamiento de la película número 25 de la serie Bond estaba programado para llegar a los cines en Norteamérica el 10 de abril, pero MGM y Universal anunciaron que la película se retrasaría.

Ahora se espera que su estreno en Estados Unidos sea el 25 de noviembre y en el Reino Unido el 12 de noviembre.

No Time To Die es la primera película importante en cambiar su estreno debido al coronavirus.

Mission: Imposible VII

Los productores tenían programada una grabación de tres semanas en Venecia, Italia, pero el país ha tenido un aumento reciente de casos de coronavirus

Tom Cruise, quien, según los informes, aún no había aterrizado en Italia, nuevamente protagoniza la franquicia como el agente Ethan Hunt.

“Debido a una gran precaución por la seguridad y el bienestar de nuestro elenco y equipo, y los esfuerzos del gobierno veneciano local para detener las reuniones públicas en respuesta a la amenaza del coronavirus, estamos alterando el plan de producción para nuestras tres semanas de filmación en Venecia, la primera etapa programada de una producción extensa para Mission: Impossible 7 “, dijo a The Hollywood Reporter un portavoz de Paramount, el estudio detrás de la franquicia.

“Amazing Race”

La producción suspendió la grabación del reality show, confirmó recientemente un vocero de CBS a CNN.

“En este momento, ningún racer ni nadie en el equipo de producción que viaje con ellos ha contraído el virus, o ha mostrado síntomas, y no tenemos conocimiento de que alguien esté expuesto a él”, dijo el portavoz en un comunicado.

“Por precaución, todos los involucrados en el programa continuarán siendo monitoreados cuando regresen a casa. La salud y el bienestar de los racers y el equipo de producción son nuestras principales prioridades”.

Impacto en la taquilla mundial

China es el segundo país con mayor recaudación en la taquilla mundial. El sitio especializado BoxOfficeMojo.com registra un declive en la recaudación a partir del 24 de enero. En la semana entre al 7 al 9 de febrero, solo registró 3.956 dólares, según BoxOfficeMojo.com, una pérdida del 85,7%.

En 2019, la taquilla china rompió récords al recolectar 9.200 millones de dólares, según un comunicado de la plataforma de entradas china Maoyan Entertainment, dado a conocer el 7 de enero de 2020.

Salas de cine en China han cerrado este año por el brote de coronavirus y se esperaba que durante la fiesta más importante de la región, el Año Lunar lograra una buena recaudación. El año pasado en ese período recolectó aproximadamente 721 millones de dólares, según Xinhua.

Festivales

SXSW

El famoso festival de tecnología, música y cine South by Southwest (SXSW, por sus siglas en inglés) canceló la edición 2020 luego de afirmar que el evento se llevaría a cabo.

La decisión fue anunciada por el alcalde de Austin, Texas, dos días después de que funcionarios de salud locales dijeran que el evento no podría realizarse.

Netflix y HBO, parte de WarnerMedia, empresa matriz de CNN en Español, fueron algunas de las empresas de alto perfil que decidieron retirar su participación de dicho evento antes de su cancelación.

Ultra

El festival de música electrónica Ultra, que se llevaría a cabo en Miami, anunció el viernes que pospondría el evento.

Los organizadores del evento publicaron en sus redes sociales un anuncio oficial en el que atribuían la decisión a la declaración de emergencia de salud pública emitida por el gobernador de Florida, Ron De Santis y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC por sus siglas en inglés.

OFFICIAL NOTICE: pic.twitter.com/oIQwKXTiIw

— Ultra Music Festival (@ultra) March 6, 2020

“Comprendemos completamente lo extremadamente frustrante que es esto porque muchos de ustedes esperan venir a Ultra, ya que han hecho los arreglos de viaje”, dice el comunicado. “Sin embargo, este es un problema sin precedentes que no se está tomando a la ligera, y debemos continuar remitiéndonos a las autoridades para obtener orientación. En última instancia, no hay mayor prioridad para nosotros que la salud, la seguridad y el bienestar físico de cada uno de nosotros. usted, junto con todos los demás involucrados en la producción del evento “.

El Festival de Música Ultra se realizaría en el Bayfront Park de Miami, Florida entre el 20-22 de marzo. El evento fue suspendido hasta el 2021.

Tomorrowland Winter 2020

Otro festival de música electrónica que tuvo que ser cancelado fue Tomorrowland Winter que se realizaría entre el 14 al 21 de marzo en el Alpe d’Huez Grand Domaine Ski resort en los Alpes franceses.

En un comunicado publicado en su página web, los organizadores indican que la decisión se tomó luego que el gobierno francés cancelara todos los eventos a gran escala en el país.

Coachella 2020

Coachella se pospone por la pandemia del coronavirus 0:39

Es uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos y ahora sus cientos de miles de asistentes tendrán que buscar planes alternos.

Dos fuentes con conocimiento de la decisión dijeron a CNN que los organizadores del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella planean posponer el evento, posiblemente hasta octubre, por la propagación de COVID-19.

El festival, que normalmente atrae a alrededor de 100.000 asistentes por día, tenía lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean habían sido programados para encabezar el evento.

Aún no se sabe si encabezarán el festival pospuesto.

CNN se ha comunicado con representantes de Coachella para obtener comentarios.

Conciertos

Tini Stoessel

La cantante y actriz argentina Tini anunció en su cuenta de Twitter que posterga su presentación en Buenos Aires. También canceló los últimas dos presentaciones de su gira “Quiero volver” que se realizarían en Bruselas y en Madrid.

La cantante Tini permanecerá en cuarentena 0:40

La intérprete tenía previsto un concierto en el Movistar Arena el sábado 14 de marzo. El mismo se realizará el 28 de marzo.

Espero que puedan entender que esta decisión es por el bien de todos. Gracias..y ya casi nos vemos❤️ pic.twitter.com/b7dashx09Q

— TINI (@TiniStoessel) March 11, 2020

Tini se presentaría en el Cirque Royal de Bruselas el 10 de marzo y en el Joy Eslava de Madrid el 11 de marzo.

(Crédito: Tini/Instagram)

Según un comunicado emitido por Akemusic Productions, la cantante y el equipo que la acompañó en la etapa europea de su gira se encuentran en una cuarentena preventiva.

Pablo Alborán

El cantante español aplazó su concierto “Prometo Benéfico” que se realizaría el 4 de abril en el WiZink Center de Madrid.

Según su equipo de prensa, la decisión sigue la recomendación gubernamental de suspensión de eventos masivos en Madrid como medida de contención para la propagación del COVID-19.

“El concierto solidario de Pablo Alborán previsto para el 4 de abril en el WiZink Center de Madrid ha sido aplazado después de que el Gobierno de España haya decretado esta tarde por el virus COVID-19, también conocido como coronavirus, la suspensión de eventos culturales, de ocio y similares de más de 1.000 personas en la Comunidad de Madrid, para evitar la propagación y el aumento de los casos afectados por el virus”, dijo el equipo de Alborán a través de redes sociales.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️ El concierto de @pabloalboran previsto para el 4 de abril en el @WizinkCenter de Madrid ha sido APLAZADO después de que el Gobiero de España haya decretado por el Coronavirus la suspensión de grandes eventos en C. Madrid. Próximamente + info de #PrometoSolidario pic.twitter.com/BBGChnX3sC

— Equipo Pablo Alborán (@AlboranTeam) March 10, 2020

En la presentación, Pablo Alborán recaudaría fondos para la investigación del cáncer y según la página web del WiZink Center, las entradas estaban completamente agotadas.

Jorge Drexler

El cantante uruguayo tenía previsto presentarse este martes, 10 de marzo y el miércoles 11 de marzo en el Teatro Melico Salazar de San José, Costa Rica.

Según Drexler, las presentaciones se suspendieron siguiendo una orden el Gobierno de cancelar eventos masivos como medida para proteger a la ciudadanía de la propagación del coronavirus.

La decisión fue anunciada por el presidente Carlos Alvarado Quesada este lunes en una rueda de prensa.

Hago un llamado de calma, serenidad y de tomarnos con la debida seriedad la emergencia del coronavirus #CODVID19. El Gobierno trabaja para emitir medidas que atenúen la transmisión de este virus y proteger la salud de todas las personas en Costa Rica. pic.twitter.com/EJjT5CgmgZ

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) March 9, 2020

Por ello, Drexler decidió transmitir a través de Facebook Live e Instagram Live un concierto virtual.

CONCIERTO ESPECIAL POR FACEBOOK LIVE HOY desde San José, Costa Rica a las 8 PM hora local.Para sacarnos las ganas de tocar tras haber tenido que re programar los conciertos de hoy y mañana por el virus cabrón. Pidan canciones. #codoconcodo pic.twitter.com/BbfrAg1E9Z

— Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 11, 2020

“Aquí, solito en el teatro Melico Salazar(…) no queremos que el coronavirus nos quite las ganas de cantar, brindo por ustedes que están viendo esto desde sus casas”, dijo el cantante en la transmisión.

Este martes por la mañana Drexler escribió “Codo a codo”, una canción que nació –dice– a raíz de la tristeza que sintió por la cancelación de sus conciertos.

Drexler dijo en la transmisión en vivo que el tema inicialmente era una serie de consejos para los asistentes a sus conciertos.

Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos.Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. #SaludarCodoConCodo pic.twitter.com/FAuR2lhXJZ

— Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 10, 2020

Las presentaciones suspendidas se realizarán en agosto.

BTS cancela inicio de su gira, “Map of the soul”

La banda de K-Pop iniciaría la gira mundial de su cuarta producción discográfica el 11 de abril en el Estadio Olímpico de Seúl.

BTS cancela conciertos por coronavirus 0:42

Green Day cancela gira en Asia

En su página web, la banda de rock/punk dijo que posponían su gira por Asia, que iniciaría este mes de marzo y con el que recorrerían Singapur, Bangkok, Hong Kong, Seul, Osaka, Tokio, Manila y Taipei.

En su página web, la banda explicó que tomaron la difícil decisión por preocupaciones de salud por el brote de coronavirus.

Hasta la grabación de este episodio, su gira europea se mantiene.

En mayo inician recorrido en Moscú.

Maluma pospuso concierto en Milán

El coronavirus altera el tour de Maluma por Europa 1:32

Billboard reporta que el cantante colombiano Maluma, que se encuentra actualmente de gira en Europa, canceló su presentación en Milán, el epicentro del brote de coronavirus en Italia.

La presentación ocurriría el sábado 7 de marzo. En su página web, el intérprete anunció que el concierto se realizaría el 31 de marzo.

Avril Lavigne cancela gira asiática

La cantante canadiense dijo en Twitter que cancelaría las 12 fechas que tenía en Asia por temores de su banda por la propagación del coronavirus.

IMPORTANT TOUR ANNOUNCEMENT pic.twitter.com/x6A9jVP1jB

— Avril Lavigne (@AvrilLavigne) February 29, 2020

Mariah Carey cancela presentación en Honolulu, Hawai

La cantante dijo en su cuenta de Instagram que el concierto en Honolulu que se realizará el 10 de marzo ahora ocurrirá el 28 de noviembre.

View this post on Instagram

Aloha Hawaii!! I’m so so sad to have to announce that I’m postponing my show to November. I was so excited to come back to Hawaii on my “anniversary month” but evolving international travel restrictions force us to consider everyone’s safety and well being. With that said, I am SUPER excited to be coming to Honolulu in November and perform my special All I Want for Christmas Is You & Hits extravaganza for the first time ever in Hawaii! I can’t wait to see you! Stay safe!! ❤️❤️

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Mar 3, 2020 at 3:05pm PST

Pearl Jam

La banda oriunda de Seattle iniciaría la primera etapa de su gira Gigaton 2020 el 18 de marzo en Toronto, Canadá, sin embargo, decidieron posponer todas las fechas en Estados Unidos y Canadá por preocupaciones relacionadas a la propagación del coronavirus.

A través de un tuit, Pearl Jam dijo que “ser parte de grandes reuniones está en lo alto de la lista de cosas a evitar, ya que esta crisis de salud global ahora está comenzando a afectar todas nuestras vidas”.

(3/10) Unfortunately, communing in large groups is a huge part of what we do as a band and the tour we’ve been busy planning for months is now in jeopardy…

We have and will always keep the safety and well-being of our supporters as top priority.

— Pearl Jam (@PearlJam) March 10, 2020

Louis Tomlinson

El cantante británico, miembro de la banda One Direction, comenzaría la promoción de su disco en solitario “Walls” con un concierto en Milán el 11 de marzo.

La presentación fue pospuesta.

pic.twitter.com/Bja06Icjta

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) March 5, 2020

El cantante pidió a sus fanáticas conservar sus entradas.

Miley Cyrus

La cantante suspendió su participación en el concierto caritativo World Tour Bushfire Relief en Melbourne, Australia, que se realiza el 13 de marzo.

Cyrus dijo que sigue recomendaciones locales, estatales, federales e internacionales.

“Estoy muy decepcionada de no estar allí, pero tengo que hacer lo correcto para proteger la salud y la seguridad de mi banda y mi equipo. Realizaré una donación para ayudar a las víctimas del incendio forestal en Australia. Lamento no verlos en Australia, pero volveré pronto”, dijo la intérprete en su cuenta de Twitter.

I am so disappointed to not be there, but I have to do what is right to protect the health and safety of my band and crew. I will still be making a donation to help the victims of the Australian bush fire. I’m sorry to miss everyone in Australia, but I will be back soon.

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2020

Museos y atracciones

En París, el Museo de Louvre, el más grande del mundo, cerró sus puertas el domingo 1 de marzo y las reabrió el miércoles 4 de marzo.

Cierra el Museo del Louvre por el brote de coronavirus 0:22

El Peggy Guggenheim Collection de Venecia no cerró puertas pero sí está limitando la entrada y pide a visitantes guarden distancia de al menos un metro con cualquier otra persona.

LEER: Disney, museos y eventos deportivos: atracciones cerradas y cancelaciones en medio del brote de coronavirus

El Palace Museum de Beijing en la Ciudad Prohibida ha estado cerrado desde el 25 de enero.

Varios museos en Japón, como el Mori Art, el Museo Nacional de Artes Modernas y el Museo Nacional de Kyoto, son algunos de los que permanecen cerrados.

En Corea del Sur, el Museo Nacional de Corea y el Museo Nacional de Artes Modernas y Contemporáneas son algunos de los que cerraron hasta nuevo aviso.

En cuanto a las atracciones, Shanghái Disney cerró el 24 de enero temporalmente.

Disney Shanghái reabre parte de sus instalaciones 0:26

Disneyland de Hong Kong también está cerrado.

Disneyland en Tokio y DisneySea reabrirán el 16 de marzo. Universal Studios Japón reabrirá el 15 de marzo.

Lisa Respers France, Sandra González, Frank Pallota, Chloe Melas, Marianne Garvey, Florencia Trucco y Jason Kravarik contribuyeron con este reporte.