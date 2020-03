Este fue el mensaje de Cristiano Ronaldo sobre el coronavirus

Noticias CNN

(CNN Español)– Cristiano Ronaldo se encuentra aislado en Portugal junto a su familia. El astro portugués se mostró solidario sobre la pandemia que afecta al mundo y especialmente a su compañero de equipo Daniele Rugani, quien dio positivo por el coronavirus COVID-19.

“El mundo está pasando por un momento difícil que demanda el máximo cuidado y atención por parte de todos nosotros. Les hablo a ustedes hoy no como un jugador de fútbol, sino como hijo, padre, un ser humano preocupado con los acontecimientos que están afectando al mundo entero. Es importante que seguimos el consejo de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y los órganos rectores en como manejamos esta situación. Proteger la vida humana debe ser un precedente sobre cualquier otro interés. Me gustaría mandar mis pensamientos a todos los que han perdido alguien cercano a ellos, mi solidaridad a los que están combatiendo el virus, como mi compañero Daniele Rugani, y mi apoyo continuo a los profesionales de salud que ponen su vida en riesgo para ayudar a salvar otros”. -Cristiano Ronaldo

El caso de Paulo Dybala

Por otro lado, Paulo Dybala salió a desmentir que estuviera contagiado del coronavirus. El argentino también juega para la Juventus y se encuentra en período de aislamiento como el propio club le recomendó a los integrantes del equipo.

