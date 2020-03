Perú: el potencial y la oportunidad de su economía

Noticias CNN

(CNN Español) – Perú aparece en las noticias internacionales más por sus temas políticos que económicos, aunque es uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica en las ultimas dos décadas. La economía peruana lleva 21 años de crecimiento consecutivo a tasas muy superiores al promedio de la región.

De 2002 a 2013, la media del crecimiento de la economía peruana fue del 6,1%, muy pegada a la fuerte expansión de la economía china. Entre 2014 y 2018, el crecimiento bajó a una media del 3,2%, vinculado precisamente a la caída de los precios de las materias primas.

Ahora, durante el año pasado ese crecimiento se encogió aún más hasta un 2,2% por una serie de circunstancias que hemos tratado de entender mejor en nuestro más reciente programa de GloboEconomía, en el que he conversado con Roque Benavides, presidente del Directorio de Minas Buenaventura. Nuestro análisis se centró en la economía peruana, su potencial y oportunidad.

Cuando habla de Perú, el Fondo Monetario Internacional se refiere a una “rising star”, una estrella en ascenso. El país tiene una deuda tremendamente baja e inusual en la región –26% de su PIB– y una inflación en control de menos del 2%.

Definitivamente, la política monetaria de Perú, y su estabilidad es un punto fuerte y un atractivo para la inversión internacional.

Más preocupación hay que poner a sus carencias de infraestructuras, baja productividad, y el gran porcentaje que la economía informal supone en el total de su actividad económica.

Pero si el tema les interesa, pueden acompañarme este fin de semana en mi conversación con Roque Benavides, un empresario líder en Peru, que conoce como nadie su país y cuenta con un sólido prestigio internacional.

