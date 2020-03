El representante Devin Nunes contradice la recomendación del distanciamiento social de los expertos en salud

Noticias CNN

(CNN) – El representante republicano por California Devin Nunes contradijo este domingo la recomendación de los expertos en salud acerca de que los estadounidenses practiquen el “distanciamiento social” para frenar la propagación del coronavirus en el país. Nunes instó a las personas “sanas” a que continúen frecuentando los negocios durante la pandemia.

“Si están sanos, tú y tu familia, es un buen momento para salir e ir a un restaurante local, es probable que puedas entrar fácilmente”, señaló Nunes durante una entrevista con Fox News, mientras muchas ciudades anunciaban nuevas restricciones para bares y restaurantes con el objetivo de limitar las reuniones.

“No afectemos los trabajadores de este país… ve a tu bar local”, agregó.

La sugerencia contradice directamente las recomendaciones presentadas recientemente por agencias gubernamentales y expertos en salud pública. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han urgido por el “distanciamiento social” –definido como “permanecer fuera de los lugares donde las personas se encuentran o se reúnen” y “evitar el transporte público local”–, incluso si no tienes ningún síntoma del virus como una manera de frenar la propagación de la enfermedad.

La recomendación, que ocurre mientras el coronavirus continúa afianzándose en Estados Unidos, ha provocado que algunos estados y ciudades implementen regulaciones drásticas para los negocios, incluido el estado natal de Nunes, California, donde el gobernador Gavin Newsom ha dicho que los bares, clubes nocturnos, bodegas y cervecerías estarán cerradas durante la pandemia. La capacidad de los restaurantes del estado también debe reducirse a la mitad.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que limitará todos los bares y restaurantes para que solo tengan la opción de comida para llevar y entrega a domicilio, mientras que la ciudad de Hoboken, en Nueva Jersey, está aplicando un toque de queda en toda el lugar y nuevas restricciones en respuesta a coronavirus a partir de este lunes.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro clave del grupo de trabajo sobre coronavirus dedal gobierno Trump, también ha estado presionando para que los estadounidenses limiten su tiempo en lugares públicos.

Cuando Brianna Keilar de CNN le preguntó en el programa “State of the Union” si le gustaría un “cierre de emergencia nacional” en el que se les indicara a las personas que deben quedarse en casa y lejos de los restaurantes y bares, Fauci respondió que le “gustaría ver una disminución dramática de la interacción personal que vemos” en esos lugares, y agregó: “Lo que sea necesario para lograr eso, eso es lo que me gustaría ver”.

Hasta la madrugada de este lunes, había al menos 3.563 casos conocidos del coronavirus en EE.UU. y al menos 65 muertes por la enfermedad, según las agencias de salud y gobiernos estatales y locales, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.