Trump dice que está considerando recomendar la cuarentena o toque de queda para los ‘puntos críticos’ del coronavirus

(CNN) — El presidente Donald Trump dijo el lunes que la Casa Blanca está evaluando si tomar medidas de aislamiento, como una cuarentena o toque de queda, en ciertos “puntos críticos” del brote de coronavirus en todo el país, pero dijo que no está considerando emitir esas medidas en todo el país.

“En este punto, no en todo el país, pero… podemos ver ciertas áreas, ciertos puntos críticos, como ellos los llaman. Lo veremos”, dijo Trump durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca.

Pero el presidente agregó que no se habían tomado decisiones con respecto un toque de queda nacional. “Realmente no hemos determinado hacer eso y esperamos no tener que hacerlo”, dijo. “Ese es un gran paso”.

“Es un paso que podemos dar, pero no hemos decidido hacerlo”, agregó.

Los comentarios se producen en medio de discusiones activas dentro de la administración Trump para alentar un posible “toque de queda” en todo el país en el que se alentaría a las empresas no esenciales a cerrar a cierta hora cada noche en respuesta a la pandemia de coronavirus, según un funcionario de la administración y otra fuente familiarizada con el asunto.

La recomendación probablemente se centraría en centros comerciales, restaurantes y bares, mientras que las tiendas de comestibles y las farmacias podrían estar exentas del toque de queda. La idea se diseñaría siguiendo el modelo europeo, pero probablemente tendría que hacerse cumplir a nivel local.

La fuente familiar le dijo a CNN que un toque de queda podría ser fuertemente alentado a nivel estatal.

La portavoz del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller, discutió enérgicamente que se considerara un toque de queda. “El toque de queda no está sobre la mesa”, dijo el lunes por la mañana.