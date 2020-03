OPINIÓN: Sé amable. Y otras lecciones sobre cómo manejar el pánico

Noticias CNN

Nota del editor: Nick Paton Walsh es editor de seguridad internacional de CNN. Ha pasado años informando sobre guerras, crisis y desastres naturales.

Londres (CNN) — Si, como yo, te despertaste de un sueño en una playa perezosa esta mañana y te tomaste 30 segundos para darte cuenta de que estabas en un momento de COVID-19, fue una sacudida oscura hacia nuestra nueva realidad inquietante. Mantén la calma y lávate las manos, eso es todo.

Nadie, ni siquiera alguien que haya cubierto una docena de conflictos durante 18 años, es inmune al pánico. Todavía soy un principiante en el manejo de eso, como descubrí brevemente esta mañana.

Pero he aprendido algunas cosas en el camino que quiero compartir y espero que sean útiles y no condescendientes:

1. Siempre habrá comida. En todas partes, sin importar si estás en primera línea o cómo esté el clima, hay algo para comer. Puede ser pollo frío y grasiento sobre papas fritas aplastadas, o arroz del ejército afgano con un añadido necesario de antibióticos, o pan rancio y mojado en el fondo de una bolsa de plástico. Pero ya sea la llegada de un súper tifón, ISIS o el ejército ruso, siempre ha habido comida. Sí, hay excepciones como las hambrunas y, a veces, los medios de comunicación reciben una hospitalidad increíble.

Pero en serio, no hay necesidad de comprar tanto para comer en el futuro como para que tengamos que preocuparnos por tener lo suficiente para darles a las personas de comer ahora.

No hay necesidad de privar a las tiendas, y a los ancianos y vulnerables, de suministros que podrían estar fácilmente allí si solo compraras un poco menos. Las personas tienen una capacidad notable para alimentarse, a menudo en situaciones más peligrosas que una pandemia.

2. No necesitas papel higiénico. A menos que, por supuesto, sí lo necesites. Lo necesitas si tienes que hacer tus necesidades con urgencia por una roca perpendicular a las afueras de Mosul en Iraq o en una zanja de Donbass en el este de Ucrania. Pero no lo necesitas si tienes una ducha cerca o agua. Vivirás sin limpiarte la parte posterior. Incluso puede ser bueno para ti aprender lo limpio que puedes estar solo con jabón.

3. No te preocupes por cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que puedes cambiar: como a dónde vas hoy, a quién ves y a quién ayudas. Hay muchas cosas que no puedes cambiar a corto plazo, tales como: la política del gobierno, los preparativos en tu servicio de salud local o lo que sucederá en mayo.

Una de las cosas que he tenido que aprender es que no puedes controlar todo, en todas partes. A veces es realmente peligroso adivinar los eventos futuros aleatorios e intentar mitigar los riesgos que aún no puedes ver. Usa tu energía para cambiar lo que realmente puedes, ahora.

4. Sé amable. Eso podría salvar tu vida. Ser decente con los demás no es un acto de altruismo. Es profundamente egoísta. Otras personas son la mejor fuente de información sobre lo que está sucediendo.

Las cosas que realmente quieres saber son a veces las cosas que serán reacios a decirte, especialmente si eres desagradable (por ejemplo, si tu vecino está enfermo, o si están a punto de bombardear el otro lado de esa colina y que no vayas allí).

Es más probable que otras personas te ayuden si les agradas, o recuerden el último chiste que les contaste. Ser amable es bueno para ellos, para ti y para tu seguridad y salud.

5. Las cosas mejoran y se reconstruyen, a menudo mucho más rápido de lo que piensas. Esta es una de las mejores partes de mi trabajo. Es ver a Kobani en Siria reconstruirse y prosperar un año después de que fue golpeada por los morteros improvisados ​​de ISIS y los ataques aéreos de la coalición. Y eso fue después de los ataques aéreos.

Es comer el mejor cordero que he comido en un Grozny recién reconstruido. Y son niños que van a clases nuevamente en la ciudad de Beslan, en el sur de Rusia, incluso si la escuela donde los terroristas mataron a cientos en 2004 sigue siendo un sombrío monumento.

El COVID-19 eventualmente se convertirá en algo que podemos manejar, incluso si deja a las familias en duelo por sus seres queridos y una economía global muy dañada.

Hay una última conclusión importante: la parte que no se ve a menudo en los informes de noticias que a menudo necesariamente se centran en los malos eventos, una estadística que podría alegrar tu día y tus preocupaciones sobre tus seres queridos. Incluso en las guerras, casi todos salen bien.