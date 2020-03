Paraguay prohíbe tránsito de personas con Brasil para contener el coronavirus

Noticias CNN

(CNN Español) — El gobierno de Paraguay prohibió el tránsito de personas por la frontera con Brasil desde este miércoles. La medida fue anunciada por el presidente Mario Abdo Benítez, el martes en conferencia de prensa. “Hemos visto que en Ciudad del Este en el Puente de la Amistad hay mucho tránsito (…) Es un gran volumen de gente que va y viene y que puede ser contagiada”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación al anunciar la prohibición.

Según indicó Ángeles Arriola, directora de Migraciones, la decisión fue tomada por el gobierno “para evitar la exposición al virus, teniendo en cuenta que los casos reportados en Brasil van en aumento acelerado y varios de ellos están cerca, en el estado de Paraná”.

Paraguay no sólo prohibió el ingreso de personas, cualquiera sea su nacionalidad, sino también la salida a territorio brasileño, según la directora de Migraciones.

En tanto, la restricción en la frontera con Argentina rige desde este martes según autoridades. La prohibición afecta el ingreso de extranjeros, pero no restringe el retorno de paraguayos que quieran volver al país.

Las restricciones con Brasil y Argentina no incluyen el paso de mercaderías bajo el régimen de importaciones y exportaciones legales, según anunció el gobierno al dar a conocer las medidas.

También, desde este miércoles, el gobierno prohibió el ingreso vía aérea de extranjeros no residentes en el país, según informó el titular de Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Édgar Melgarejo. Las líneas aéreas ya no dejarán embarcar en vuelos que lleguen a Paraguay a extranjeros no residentes en el país desde la medianoche de este miércoles y hasta el jueves 26 de marzo, ya sea para destino final o bajo la modalidad de escala hacia otros destinos, según la disposición.

Melgarejo aclaró que se exceptúa de la medida a miembros de la tripulación, extranjeros residentes en Paraguay y diplomáticos, como también a los de organismos acreditados.

El Ministerio de Salud anunció este martes que el número de infectados por coronavirus subió a 11 personas. En su cuenta de Twitter el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que uno de los nuevos pacientes infectados está relacionado con el primer caso detectado en el país, un ciudadano que vino de Ecuador. El segundo nuevo caso, es una persona que tiene antecedentes de viajes a México, según el reporte del Ministerio de Salud.

Paraguay está con horario de circulación nocturna restringida desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada, por emergencia sanitaria desde este lunes y se exige a las personas que estuvieron en el exterior mantenerse en cuarentena en su domicilio durante 14 días.

Un alto funcionario de gobierno fue duramente cuestionado este martes durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, acusado de violar la cuarentena que el gobierno exige a ciudadanos que provienen de países con contagio comunitario. Juan Ernesto Villamayor, jefe del gabinete civil, había ingresado hace varios días al país, proveniente de Argentina. Según argumentó Villamayor, lo hizo cuando aún no regía la emergencia sanitaria. Sin embargo finalmente el funcionario, admitió que no se cumplieron los 14 días de su ingreso al país, por lo que dijo que abandonaba el Palacio de Gobierno para quedar en cuarentena.

Durante la noche del martes y madrugada de este miércoles, las calles de Asunción se mostraban desoladas con nula circulación de personas y vehículos. Durante el día, aumenta el flujo de vehículos y personas, aunque se promueve el aislamiento social, ya que continúan las actividades laborales en muchos sectores. El Ministerio de Educación suspendió las clases del 11 hasta el 26 de marzo.

En lo económico, para mitigar el impacto negativo del coronavirus, el gobierno anunció este martes que estudia leyes de emergencia económica.

Además, las autoridades dijeron que preparan kits de alimentos para personas con necesidades que hayan sido afectadas por la merma de actividades laborales con las medidas de emergencia sanitarias.