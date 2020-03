Un sismo de magnitud 5,7 sacude Utah, y deja a miles sin energía

Noticias CNN

(CNN) — Un sismo de magnitud 5,7 sacudió el área de Salt Lake City, en Utah este miércoles por la mañana, ocasionando un corte de energía que dejó a decenas de miles sin electricidad.

Tras la situación, el gobernador a instar a las personas a mantenerse alejadas del centro de la capital.

El epicentro del sismo fue localizado unos 16 kilómetros al oeste de Salt Lake City y muy cerca de la ciudad de Magna, hacia las 7:09 a.m. local, dijo el Servicio Geológico de EE.UU.

El sismo se produce en momentos en los que los residentes de Utah, como las personas en todo el mundo, se están adaptando a los cambios provocados por la pandemia de coronavirus, incluida la cancelación de escuelas y la limitación de las reuniones masivas.

Here’s the shaking intensity map for this earthquake. As you can see, the stronger shaking is felt around the magna area and less intense shaking radiates outward.#Utquake pic.twitter.com/ifLrgdWrzG

— Utah Emergency Mgmt (@UtahEmergency) March 18, 2020

“Sé que lo último que necesitamos en este momento es un terremoto, pero aquí estamos, y parece que las réplicas son probables”, dijo la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, en Twitter.

“La ciudad está evaluando la situación ahora y daré una actualización cuando la tenga. Mantenganse seguros”, dijo Mendenhall.

Este es el sismo más poderoso ocurrido en el estado desde 1992, cuando un temblor de magnitud 5,9 golpeó el área de St. George, dijo la División de Manejo de Emergencias de Utah.

“Manténgase alejados del centro de la ciudad mientras las cuadrillas evalúan los daños”, dijo el gobernador Gary Herbert en Twitter. “A menos que trabajen en la seguridad pública, o sean empleados esenciales, permanezcan en casa o en el teletrabajo”.

Más de 47.000 clientes en el área quedaron sin electricidad después del sismo, informó el sitio web de Rocky Mountain Power.

Según el USGS, se registraron al menos seis réplicas a los 20 minutos del evento telúrico principal.

En general, en Utah, los sismos mayores de magnitud 5 ocurren una vez cada 10 años, y los mayores de magnitud 6 ocurren una vez cada 50 años, dice el USGS.

Esa declaración tiene en cuenta los registros de instrumentación que datan de 1962 y los registros históricos que datan de la década de 1850, dice el USGS.

Dave Hennen y Judson Jones de CNN contribuyeron a este informe.