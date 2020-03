¿Aburrido en la cuarentena? Ponte a leer. Aquí algunas páginas para descargar libros electrónicos gratis y de forma legal

Noticias CNN

(CNN Español) — Si estás en cuarentena o planeas estarlo, tal vez te pone un poco ansioso pensar cómo llenarás las horas sin salir a la calle durante varios días.

Pero no te preocupes. En caso de que ya hayas visto todas las películas y series que tenías en mente, hayas limpiado la casa, organizado el clóset y ejercitado siguiendo una rutina en YouTube, aún te queda un plan muy grato por tachar de tu lista: leer.

Si no fuiste de aquellos lectores precavidos que se abastecieron previamente en las librerías, recuerda que también está la opción de leer en digital y, así, obtener todos los beneficios que la lectura tiene sobre tu cerebro y tu bienestar.

Como explica el Dr. Sanjay Gupta, “estudios han demostrado que leer puede reducir tus niveles de estrés, contribuir a mejorar tus niveles de atención, y en general ser posiblemente bueno para tus funciones mentales”.

Leyendo “puedes reducir tus tasas de deterioro cognitivo hasta en un 32%”, dice Gupta.

Aquí te presentamos algunas de las opciones donde puedes encontrar libros electrónicos y así amenizar tus días de cuarentena.

Editoriales

Algunas editoriales españolas se unieron a la iniciativa #YoMeQuedoEnCasaLeyendo y pusieron a disposición de sus lectores algunos libros en digital para descargarlos de forma gratuita.

En el caso de Anagrama Editorial, los lectores podrán descargar libros de autores ganadores del Premio Herralde como “Las cosas que perdimos en el fuego”, de Mariana Enríquez, “Fiesta en la madriguera”, de Juan Pablo Villalobos, y “Un buen detective no se casa jamás”, de Marta Sanz, entre otros.

Nuestros autores y el equipo Anagrama nos sumamos a #YoMeQuedoEnCasaLeyendo compartiendo lectura con vosotros. Desde hoy podéis descargar de forma gratuita estos cinco ebooks:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📕'Las cosas que perdimos en el fuego' de Mariana Enriquez: Mariana Enriquez transforma géneros literarios en recursos narrativos y ahonda con dolor y belleza en las raíces, las llamas y las tinieblas de toda existencia. 📕'Un buen detective no se casa jamás' de Marta Sanz: Una moderna novela detectivesca y un cuento de hadas que transcurre en el castillo de un país de nunca jamás y acaba con un banquete de celebración. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📕'Años felices' de Gonzalo Torné: Un meticuloso estudio de caracteres repleto de estilo e inteligencia acerca de cómo se abre paso la vida a fuerza de ambiciones y cómo se desmorona. 📕'Fiesta en la madriguera' de Juan Pablo Villalobos: La crónica de un viaje delirante para cumplir un capricho. La madriguera está en México y ya se sabe: México a veces es un país magnífico y a veces es un país nefasto. . 📕'Mis documentos' de Alejandro Zambra: Once breves novelas que relatan la incesante búsqueda del padre, la obsolescencia de objetos y de sentimientos que parecían eternos, el desencanto. . 📲 En el link de nuestra bio podéis consultar las tiendas en las que están disponibles estos e-books. ¿Por cuál empiezas? 📍 Promoción disponible en todo el mundo. ___________________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔴 ¡Actualización! ¡Habéis logrado saturar la web con el volumen extraordinario de visitas! ¡Que disfrutéis de la lectura! Los libros los podéis encontrar en las principales tiendas de ebooks, aquí os pasamos la lista: PORRÚA: https://www.porrua.mx/ LA CENTRAL: https://www.lacentral.com/web/ebooks/ GANDHI: https://www.gandhi.com.mx/lectores-electronicos AMAZON ESPAÑA www.amazon.es AMAZON MÉXICO: www.amazon.com.mx AMAZON: www.amazon.com APPLE: https://books.apple.com

Roca Libros, por su lado, publicó en su Instagram que ha “creado una carpeta de historias destacadas con un montón de recomendaciones para estos días y los 14 libros que hemos puesto a 0€ en las principales plataformas de libros electrónicos, y que pronto serán algunos más”.

Además en su página web hay un “buscador emocional” para que los lectores descubran qué libro se acopla mejor a su estado de ánimo y preferencias actuales: “¿La quieres corta y melancólica? ¿Trepidante y optimista? ¿Sexual y perturbadora? Encuentra la novela que te va”, dice Roca Editores.

Como ya os hemos contado por historias, estos días en #RocaEditorial también nos quedamos en casa. Tenemos mucho teletrabajo por hacer porque queremos haceros vuestro confinamiento más llevadero, ¿y qué mejor que un buen libro para volar a otros lugares? Hemos creado una carpeta de historias destacadas con un montón de recomendaciones para estos días y los 14 libros que hemos puesto a 0€ en las principales plataformas de libros electrónicos, y que pronto serán algunos más. Además, hemos rescatado el espíritu de #QueridaSeñoraBird con el consultorio literario, porque de ella aprendimos que los tiempos difíciles se superan entre todos. Si no la has leído, ahora tienes la oportunidad de perderte en una historia maravillosa de amistad en tiempos de guerra. . Estos días, comparte tus fotos con #YoMeQuedoEnCasaLeyendo y #QuédateEnCasaLeyendo porque nos encantará verte. Eso sí que no nos lo puede quitar ningún virus. Ánimos para todos.

La Editorial Planeta lanzó una página web con la iniciativa #KeepReadingEnCasa, donde los lectores también podrán descargar libros de manera gratuita de autores como María Dueñas, Carlos Ruiz Zafón, Stieg Larsson y Dan Brown.

Project Gutenberg

Es una biblioteca en línea que actualmente ha digitalizado más de 60.000 libros para que sean descargados de forma gratuita. La mayoría están en inglés, pues son obras cuyos derechos de autor ya expiraron en Estados Unidos. No tienes que estar registrado y puedes incluso leer los libros en línea sin descargarlos.

Europeana Collections

Es una iniciativa de la Unión Europea que proporciona acceso a más de 50 millones de archivos digitalizados entre los que se encuentran libros, música, arte y fotografía.

Bibliotecas nacionales

Otra opción es navegar en el sitio web de las bibliotecas nacionales, donde podrás encontrar archivos, documentos y, en algunos casos, incluso películas.

En la página del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc-UNESCO) puedes encontrar los sitios web de todas las bibliotecas nacionales de Iberoamérica.

Y recuerda que, en caso de que no seas amante de la lectura en digital, muchas librerías han puesto a disposición de sus clientes el servicio de compras en línea para enviar los libros a domicilio. Entonces, si eres de aquellos que dijeron “quisiera leer pero no tengo nada en casa”, ya no hay excusa.