No habrá Fórmula 1 en Mónaco

(CNN Español)– La Fórmula 1 también tuvo que ajustar su calendario y el Gran Premio de Montecarlo ha sido otra baja sensible para este 2020.

Al igual que la mítica carrera de Mónaco, el Gran Premio de Australia, programado para el arranque de la temporada, también fue cancelado por la pandemia del coronavirus covid-19.

La cita en Montecarlo iba a ser aplazada, pero los promotores de la carrera decidieron renunciar a su organización, por primera vez desde 1954.

Este jueves la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) anunciaron la decisión, al igual que el aplazamiento de las citas en Holanda y España, que se disputarían en el mes de mayo, junto con la del Principado.

De momento la temporada estaría comenzando en junio con el Gran Premio de Azerbaiyán.

La Fórmula 1, la FIA y los promotores de las tres carreras han tomado la decisión, para asegurar la salud y seguridad de pilotos, aficionados y personal de la organización, y aplazar las mismas.

También los cambios de reglamento previstos en la máxima categoría del automovilismo, que empezaban a regir a partir del 2021, ahora han sido pospuestos para el 2022.