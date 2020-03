Esto es lo que podrías recibir del alivio por coronavirus del Gobierno de EE.UU.

Noticias CNN

(CNN) – Todavía está por definirse lo que el Gobierno de EE.UU. hará para ayudar a la gente a superar lo que podría ser una recesión o una depresión total causada por el hiato económico casi completo que todos esperan que disminuya o detenga la propagación de covid-19.

Los legisladores ya aprobaron dos proyectos de ley para lidiar con el brote de coronavirus. Ahora están trabajando en un tercer estímulo mucho más grande. El jueves, los republicanos del Senado dieron a conocer una propuesta de US$ 1 billón.

Aquí hay un vistazo a lo que los legisladores han hecho hasta ahora y lo que sabemos sobre lo que se está discutiendo para obtener ayuda adicional.

Lo que ya aprobaron

4 de marzo – Investigación de vacunas, ayuda a los gobiernos estatales. La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley de US$ 8.300 millones para aumentar drásticamente la investigación de vacunas, otorgar fondos a los funcionarios de salud estatales, reforzar los programas de prevención y más. (La propuesta fue mucho más grande de la solicitud original de la Casa Blanca).

18 de marzo – Licencia por enfermedad, licencia familiar. El Senado aprueba un proyecto de ley de US$ 104.000 millones que brindaría ayuda directa a muchos estadounidenses, incluyendo:

2 semanas de licencia por enfermedad remunerada para trabajadores enfermos o en cuarentena

¿Quiénes se benefician? No todo el mundo. Solo las personas que están siendo examinadas o tratadas por coronavirus o han sido diagnosticadas con el virus. También serían elegibles aquellos a quienes un médico o un funcionario del Gobierno les dijo que se quedaran en casa debido a la exposición o los síntomas.

¿Qué paga? Los pagos tendrán un límite de US$ 511 por día, aproximadamente lo que gana alguien que gana US$ 133.000 al año.

¿Quién lo paga? Para empezar, los empleadores pueden recuperar el costo con un crédito fiscal federal. Nota: Esto originalmente iba a ser un beneficio más generoso para los trabajadores, pero los republicanos en el Senado se opusieron por el efecto en las empresas.

2 semanas de licencia por enfermedad remunerada para otros trabajadores

¿Quiénes se benefician? Trabajadores con familiares afectados por coronavirus y aquellos cuyas escuelas infantiles han cerrado.

¿Qué paga? Estos trabajadores recibirán hasta dos tercios de su salario, aunque ese beneficio está limitado a US$ 200 por día. Eso cubriría dos tercios del salario diario típico de alguien que gana hasta alrededor de US$ 75.000 al año.

¿Quién lo paga? El mismo crédito fiscal federal, aunque los empleadores tendrán que pagar el beneficio por adelantado.

Licencia familiar pagada

¿Quiénes se benefician? Personas a las que les cerraron las escuelas de sus hijos. El número de personas afectadas por el cierre de escuelas llegará a muchos millones. Nota: Este beneficio originalmente estaba abierto a aquellos que fueron evaluados, diagnosticados, tratados o puestos en cuarentena por coronavirus o cuidando a un familiar afectado.

¿Qué paga? Las personas que no pueden trabajar recibirían hasta dos tercios de su salario, aunque ese beneficio está limitado a US$ 200 por día, que es aproximadamente dos tercios del salario diario típico de alguien que gana hasta aproximadamente US$ 75.000.

¿Por cuánto tiempo? Este beneficio dura hasta un total de 12 semanas, incluidas dos semanas de baja por enfermedad. Tenga en cuenta que muchas escuelas podrían estar cerradas hasta el final del año.

¿Quién lo paga? Una vez más, las empresas al principio. Pero serían reembolsados ​​a través de créditos fiscales federales.

Aquí está la letra pequeña

¿Quiénes no califican? Los empleadores podrían excluir a los trabajadores de atención médica y a los servicios de emergencia de cualquiera de las disposiciones de licencia remunerada, en medio del temor a la escasez de personal entre los proveedores médicos.

¿Qué pasa si los empleadores no pueden pagar? La mayoría de los 35 millones de trabajadores estadounidenses en pequeñas empresas actualmente no reciben licencia familiar remunerada. Las pequeñas empresas, menos de 50 empleados, pueden solicitar exenciones por dificultades financieras de las disposiciones de licencia que afectan a los trabajadores cuyos hijos no van a la escuela.

¿Qué pasa con los grandes empleadores? Las empresas con más de 500 empleados están exentas. Pero por lo general, ya ofrecen un nivel reducido de vacaciones pagadas.

Entonces, ¿a quién más podría ayudar esto realmente? Las disposiciones de licencia también benefician a los trabajadores a tiempo parcial, a trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores temporales, que generalmente no tienen licencia pagada por enfermedad o familia.

Pruebas gratuitas, cupones de alimentos, Medicaid: el proyecto de ley también incluye pruebas gratuitas de coronavirus para todos los estadounidenses, fondos adicionales para Medicaid y más flexibilidad para que los estados brinden beneficios de SNAP o cupones de alimentos. También está eliminando temporalmente el requisito de que ciertos adultos sin hijos dependientes trabajen para recibir cupones de alimentos durante más de tres meses.

Qué sigue sobre la mesa: cheques de reembolso y más

Lo que se está negociando ahora es una factura de estímulo masiva de más de US$ 1 billón. Parece que algo pasará. Simplemente no sabemos lo que será todavía. Aquí hay más sobre las propuestas, la más concreta provino de los republicanos del Senado el jueves por la noche.

Cheques de US$ 1.000 – La administración de Donald Trump, siguiendo el ejemplo del senador Mitt Romney y el excandidato presidencial demócrata Andrew Yang, quieren enviar uno o más cheques de US$ 1.000 directamente a los estadounidenses. Todavía no está claro si habrá límites sobre quién recibirá estos cheques. Una propuesta del Senado sugiere hasta US$ 1.200 por persona y US$ 2.400 para una pareja.

US$ 3.000 para una familia de cuatro: el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que según una idea de la Casa Blanca, una familia de cuatro podría obtener hasta US$ 3.000 cuando se combinan los pagos para dos adultos y los pagos más pequeños para niños.

Hay precedentes de este tipo de pagos directos durante la administración de George W. Bush, en 2001 y durante la Gran Recesión en 2008.

El Partido Republicano del Senado otorgaría cheques de un monto un poco mayor a muchos menos estadounidenses, pero los republicanos del Senado preferirían dar dinero a pequeñas empresas que a individuos. Se prevé dar cheques de estímulo a las personas que ganan US$ 75.000 o menos.

Rescates financieros para aerolíneas, hoteles, industrias de viajes: las aerolíneas han pedido US$ 50.000 millones y Trump ha expresado su voluntad de ayudarlos a ellos y a otras industrias relacionadas con los viajes. La propuesta del Senado otorgaría a las aerolíneas y otras industrias afectadas US$ 200.000 millones en préstamos.

¿Condiciones para la ayuda? ¿Participaciones de capital del Gobierno? – El jueves, Trump expresó interés en que el gobierno de EE.UU. tomara participaciones de propiedad en compañías que habían participado en recompras de acciones y otros esquemas. El Gobierno no asumió participaciones en bancos o compañías automotrices estadounidenses cuando los rescató hace una década. El respaldo de Trump es algo desconocido para los republicanos, por lo que será interesante ver si gana fuerza.

Ayuda para pequeñas empresas: son las empresas pequeñas y de vecindario, junto con la industria de viajes, las más afectadas por la desaceleración. La propuesta del Senado les otorgaría US$300.000 millones en préstamos a corto plazo.

¿Quién está escribiendo este proyecto? Está claro que los republicanos del Senado, sin otra opción y obligados a permitir que se apruebe la propuesta de licencia familiar pagada, están adoptando un enfoque más activo para dar forma a este proyecto de ley. Demócratas como el senador Chuck Schumer se han quejado de que están siendo excluidos del proceso.

Mientras los republicanos escriben la propuesta, los demócratas tienen sus propias ideas. Schumer describió un aumento masivo de ayuda para los desempleados. “Mil dólares pasan bastante rápido si estás desempleado. Por el contrario, el seguro de desempleo ampliado, seguro de desempleo reforzado, lo cubre durante mucho más tiempo y proporcionaría una red de seguridad mucho más grande”, dijo en el pleno del Senado.

Podría ser difícil para el Congreso votar físicamente cualquier cosa. Varios miembros han dado positivo por covid-19 y hay un impulso por algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos: la votación remota.

Acción de la Casa Blanca

La administración Trump tiene mucho poder para ayudar a los estadounidenses afectados.

Las multas por demora no se aplicarán a la mayoría de los contribuyentes. HUD detendrá algunas ejecuciones hipotecarias.

¿Qué está pasando en los estados?

Trabajadores de emergencias – empleados de supermercados: en Minnesota, los trabajadores de supermercados han sido clasificados como empleados esenciales y se les ha otorgado cuidado infantil gratuito.

Prohibición de ejecuciones hipotecarias: el gobernador de California está permitiendo que los gobiernos locales detengan temporalmente las ejecuciones hipotecarias relacionadas con el coronavirus.

Beneficios de desempleo: algunos estados están renunciando a los períodos de espera de una semana y relajando ciertas reglas para facilitar que sus residentes recién desempleados tengan acceso a estos fondos.

Tami Luhby de CNN contribuyó a este informe.