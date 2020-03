¡Ya es oficial! Tom Brady firmó con los Buccaneers

Noticias CNN

(CNN Español)– Era un secreto a voces y este viernes se confirmó. Tom Brady firmó con los Buccaneers de Tampa, después de su salida de los Patriots.Uno de los quarterbacks más exitosos en la historia de la NFL estampó su firma con el equipo de la Florida y con una gran sonrisa se lo dejó saber al mundo a través de las redes sociales.

Excited, humble and hungry …if there is one thing I have learned about football, it’s that nobody cares what you did last year or the year before that…you earn the trust and respect of those around through your commitment every single day. I’m starting a new football journey and thankful for the @buccaneers for giving me an opportunity to do what I love to do. I look forward to meeting all my new teammates and coaches and proving to them that they can believe and trust in me…I have always believed that well done is better than well said, so I’m not gonna say much more – I’m just gonna get to work! #Year1 p.s. Jack Brady with the photocred 😀

“Emocionado, con humildad y hambre. Si hay una cosa que he aprendido sobre el fútbol americano, ​​es que a nadie le importa lo que hiciste el año pasado o el año anterior. Tienes que ganarte la confianza y el respeto de los que te rodean a través de tu compromiso cada día. Estoy comenzando una nueva aventura y estoy agradecido con los @buccaneers por darme la oportunidad de hacer lo que amo hacer. Espero conocer pronto a todos mis nuevos compañeros de equipo y entrenadores, y demostrarles que pueden creer y confiar en mí. Siempre he creído que bien hecho, es mejor que bien dicho, así que no voy a decir mucho más. ¡Me pongo a trabajar!”, escribió.

El quarterback de 42 años comenzó su carrera con los Patriots y lideró a la franquicia a conseguir seis títulos de Super Bowl.

Brady fue el elegido no. 199 en el sorteo de jugadores, “draft” en inglés, de la NFL en el año 2000. Así surgió desde el anonimato y pasó a ser una leyenda de la NFL.

Ganó el título individual al Jugador Más Valioso (MVP) tres veces y dejó a los Patriots segundos en la lista histórica de la NFL en pases de touchdowns (541) y yardas por aire (74.571).

