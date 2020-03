6 datos para entender el increíble sacrificio que está haciendo el personal médico que lucha contra la pandemia de coronavirus

Noticias CNN

(CNN Español) — Al menos 23 médicos italianos han muerto luchando contra la epidemia de coronavirus, y unos 4.824 han resultado infectados, según la Federación de Médicos de Italia.

Italia es el país con más casos de coronavirus después de China: hay más de 53.000 infectados y han muerto más de 4.800 personas.

Los médicos, enfermeras y personal hospitalarios son las personas en primera línea en la lucha contra la pandemia en 189 países, y diariamente ponen su vida en riesgo para intentar frenar el avance de la enfermedad, muchas veces trabajando en jornadas extendidas y bajo condiciones que no son las ideales y los exponen al contagio.

Pareja de Nueva York se casa en medio de crisis sanitaria 1:37

El solo hecho de hacer una prueba de coronavirus los expone al contagio

Realizarle la prueba de covid-19 a un paciente potencialmente infectado puede ser peligroso, pues para hacerla el personal médico debe introducir un hisopo hasta el fondo de la nariz y la garganta del paciente, y mientras se hace ese procedimiento la persona puede estornudar o toser, lo que pone en riesgo de infección a quien realiza la prueba, según informó el almirante Brett Giroir del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos.

Un médico realiza una prueba de covid-19 a un paciente en Alemania. (David Hecker/Getty Images)

No hay suficiente material protector

El personal médico que atiende la emergencia en Estados Unidos están luchando por conseguir el suficiente material protector para mantenerse a salvo y cuidar a sus pacientes.

MIRA: Funcionarios de salud advierten que el Gobierno de EE.UU. no tiene suficiente equipo médico almacenado para tratar el coronavirus

Altos funcionarios de atención médica han dicho que Estados Unidos no tiene suficiente equipo médico almacenado como máscaras, batas y guantes para satisfacer la necesidad anticipada del sistema de atención médica de la nación a medida que continúa la pandemia.

Varios hospitales se han visto forzados a fabricar su propio material.

Incluso los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. han instado a considerar medidas para racionar las máscarillas y reutilizarlas entre varios pacientes.

Doctores de otras especialidades están siendo llamados a trabajar en la crisis

Un paciente con coronavirus ingresa a un hospital de Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

Médicos que no realizado usualmente procedimientos como los requeridos para tratar a pacientes con crisis respiratorias están siendo llamados a trabajar por la magnitud de la emergencia

CNN escuchó de múltiples trabajadores de la salud, hablando bajo condición de anonimato, quienes sintieron que infectarse era inevitable.

“No creo que el hospital realmente nos va a mantener a salvo”, dijo un ginecólogo obstetra en la ciudad de Nueva York. “Todos nos inscribimos en esta carrera”.

MIRA: Colapso hospitalario agrava contagios de coronavirus en la Lombardía italiana

El liderazgo del hospital está “diciéndonos que ingresemos incluso si hemos confirmado la exposición, siempre que estemos asintomáticos”, dijo un residente de oncología radioterápica en un hospital diferente en Nueva York. Ella describió una mentalidad de guerra en el hospital.

“Mis coresidentes y yo sentimos que estamos siendo reclutados, y aterrorizados de que tengamos que intubar o controlar las ventilaciones”, dijo, refiriéndose a las intervenciones médicas para pacientes que no pueden respirar por su cuenta, que generalmente no son realizadas por doctores en su campo.

Están exhaustos

La imagen de una enfermera italiana exhausta derrumbada sobre un escritorio se ha convertido en un símbolo de un sistema llevado al límite: trabajadores de hospital, enfermeras, médicos, los héroes de la lucha contra el coronavirus han sido llevados al punto de ruptura.

Otra foto captó a una enfermera consolando a otra en cuclillas en un hospital que atiende casos de coronavirus en Cremona, Italia.

View this post on Instagram

Esta foto captó el poderoso momento de desesperación y solidaridad en el que una enfermera consuela a otra en un hospital en #Cremona, #Italia. Este hospital está destinado a atender pacientes con #coronavirus. El centro médico lleva más de 27 días enfrentando esta emergencia. Nos unimos en solidaridad con todo el personal médico, alrededor del mundo, que día a día luchan contra esta #pandemia. Comparte esta imagen y deja ⬇️ tus mensajes de apoyo para ellos. • 📸 @paolomiranda86

A post shared by CNN en Español (@cnnee) on Mar 20, 2020 at 3:26pm PDT

En redes sociales se han publicado numerosas fotos e historias de trabajadores de la salud con y sin equipo de protección. Cada una captura el costo físico y emocional que esta pandemia está teniendo.

Como el retrato de las marcas dejadas en la cara de la enfermera Cao Shan después de trabajar en la sala de aislamiento en el Hospital Jinyintan de Wuhan, designado para pacientes con coronavirus.

“Ella y su esposo, un médico que también trabaja en el hospital, han dormido en el vehículo durante 23 noches para evitar riesgos virales, ahorrar tiempo de viaje y darles a sus colegas la habitación de hotel cercana asignada”, decía el pie de foto.

No hay suficientes doctores, y los estudiantes de medicina deberán llenar sus lugares

(JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images)

Miles de estudiantes de medicina en toda Europa están siendo apresurados para que comiencen sus labores de manera anticipada en un intento por impulsar los sistemas de salud en todo el continente que luchan por hacer frente al brote de coronavirus.

En Italia, los graduados de la facultad de medicina de este año podrán comenzar a trabajar como médicos totalmente calificados inmediatamente, meses antes de lo previsto.

Otros países se aseguran de que los estudiantes que califican se unan a la fuerza laboral lo antes posible, al tiempo que exhortan a sus colegas junior a ser voluntarios.

Se están enfermando más que otros pacientes

El nuevo coronavirus parece afectar más a los trabajadores de la salud que otros que contraen la enfermedad, pero no está claro por qué, según los expertos en enfermedades.

La situación del coronavirus en América Latina 2:24

“Conocemos la alta mortalidad en las personas mayores, pero por razones que no entendemos, los trabajadores de atención médica de primera línea corren un gran riesgo de enfermedades graves a pesar de su corta edad”, dijo el Dr. Peter Hotez, profesor y decano de la National Escuela de Medicina Tropical en Baylor College of Medicine.

“No hay nada más desestabilizador” que los trabajadores de la salud que se enferman, dijo Hotez a CNN, y dijo que tomará tiempo determinar qué los está enfermando más que otros pacientes.