Estados de EE.UU. intentan detener el acaparamiento de posibles medicinas para el coronavirus

(CNN) – A medida que las personas comenzaron a acumular medicamentos que posiblemente tratarían el coronavirus, varios estados se apresuraron a establecer límites estrictos de prescripción con el objetivo de evitar la escasez de medicinas para aquellos que realmente las necesitan.

Idaho, Nevada, Texas, Ohio, Oklahoma y Virginia Occidental han tomado medidas para asegurarse de que los médicos no receten innecesariamente cloroquina e hidroxicloroquina, así como ocurrió cuando el antibiótico Cipro se recetó y acumuló innecesariamente después de los ataques de ántrax de 2001.

LEE: Trump dice que la FDA acelerará los tratamientos para el coronavirus, pero aún quedan meses de investigación

“Actualmente, tanto a nivel nacional como en Virgina Occidental, algunos han comenzado a recetar estos medicamentos para familiares, amigos y compañeros de trabajo en anticipación a la enfermedad relacionada con el covid-19”, señala la regulación de Virginia Occidental, utilizando el término médico para la enfermedad causada por el coronavirus. “Esto está llevando a una escasez del medicamento tanto para los pacientes a los que se les ha formulado la medicina por problemas no relacionados con con el covid-19 como para quienes sufren los efectos del covid-19”, añadió la regulación.

Una farmacéutica tuiteó que le preocupa la escasez que puedan sufrir pacientes que sí usan legítimamente los medicamentos.

Katherine Rowland, farmacéutica en Oregon, escribió este domingo que un dentista trató de pedir recetas de hidroxicloroquina “para él, su esposa y otra pareja (amigos). NO. Tengo pacientes con lupus que han estado en hidroxicloroquina durante AÑOS y ahora no puedo conseguirlo porque está agotado”.

Well it finally happened to me.

A dentist just tried to call in scripts for hydroxychloroquine + azithromycin for himself, his wife, & another couple (friends).

NOPE.

I have patients with lupus that have been on HCQ for YEARS and now can’t get it because it’s on backorder.

— Katherine Rowland (@DRxKatherine) March 22, 2020

Las regulaciones estatales se implementaron a partir del pasado jueves, cuando el presidente Donald Trump expresó su optimismo acerca de que dicho medicamento ayudaría a tratar la infección

“Soy un gran admirador y veremos qué sucede”, señaló Trump en una conferencia de prensa de la Casa Blanca el viernes. “He visto cosas que son impresionantes”, insistió.

Ahora, uno de sus propios asesores médicos fue mucho más moderado, enfatizando que aún se necesitan estudios para saber si estos medicamentos pueden tratar el coronavirus de manera segura y efectiva.

“Podría ser efectivo”, destacó el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

La cloroquina y su derivado hidroxicloroquina se usan para tratar enfermedades como la malaria, el lupus y la artritis reumatoide.

Las nuevas regulaciones usualmente permiten que las personas continúen recibiendo recetas para estos medicamentos como de costumbre si ya los han estado tomando. Las nuevas fórmulas deben incluir un diagnóstico escrito en la receta y se limitan típicamente a 14 días.

A principios de este mes, un pequeño estudio en Francia demostró que la hidroxicloroquina reduce significativamente la cantidad del virus en las gargantas de los pacientes contagiados. El tratamiento fue aún más efectivo cuando los pacientes también tomaron el antibiótico azitromicina.

Sin embargo, el estudio no analizó cómo les fue a estos 20 pacientes, por ejemplo, no analizó si tenían menos probabilidades de desarrollar complicaciones potencialmente mortales o de morir de coronavirus.