Los Juegos Olímpicos no serán cancelados, aplazarlos es una opción

(CNN) — Después de insistir durante semanas en que los Juegos Olímpicos de 2020 se llevarían a cabo según lo planeado, el Comité Organizador de Tokio aseguró que aplazarlos es ahora una opción real.

El presidente del comité, Yoshiro Mori, admitió que aunque prefieren organizar las justas como es normal en julio-agosto, los organizadores trabajan con el Comité Olímpico Internacional (COI) explorando alternativas en medio de la pandemia del covid-19.

“El aplazamiento no es nuestro primer curso de acción, pero tampoco podemos dejar de considerarlo como una opción real”, dijo Mori este lunes 23 de marzo, descartando la idea de cancelar el evento por completo.

Estas declaraciones surgen después que la junta ejecutiva del COI aseguró un día antes que están considerando posponer los Juegos de este verano y se fijaron un plazo de cuatro semanas para tomar una decisión.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, también dijo que podría ser necesario posponerlos si no pueden celebrarse en forma completa.

Los países se retiran

Los organizadores han estado recibiendo constante presión para retrasar los Juegos Olímpicos de este año, porque el mundo se ha detenido en su diario vivir debido a la continua propagación del covid-19.

Los centros de entrenamiento y los gimnasios están cerrando en muchos países, además los principales eventos clasificatorios ya han sido cancelados.

Canadá y Australia dijeron que no enviarían atletas a Tokio este año debido a los riesgos asociados con el virus y solicitaron que la competencia se aplace hasta el 2021.

El pedido de Coe

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, también instó al COI a posponer los Juegos, diciendo que organizar la competencia en julio no es factible ni deseable.

En una carta al presidente del COI, Thomas Bach, Coe dio tres razones principales por las cuales era necesario retrasar el inicio de los Juegos.

En primer lugar, expresó su preocupación por los atletas de ciertos países que no podrían entrenar tanto como otros, creando un escenario de juego injusto.

También afirmó que algunos atletas acelerarían el entrenamiento en un período de tiempo más corto, lo que podría provocarles lesiones.

Finalmente, Coe dijo que la incertidumbre sobre los Juegos de julio estaba arriesgando el bienestar físico y mental de los atletas y sus familias.

“Nadie quiere ver que se posponen los Juegos Olímpicos, pero como he dicho públicamente, no podemos celebrar el evento a toda costa, ciertamente no a costa de la seguridad de los atletas, y una decisión sobre los Juegos Olímpicos debe ser tomada rápidamente”.

La preocupación de una atleta

Varios atletas han planteado sus propias preocupaciones. La futbolista japonesa Nahomi Kawasumi dijo el lunes que se retiraba del relevo de la antorcha.

Kawasumi, quien ayudó a su país a levantar la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2011, juega para el Sky Blue FC en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, que ha visto un aumento reciente en casos confirmados.

Dijo que le preocupaba el riesgo de infectarse o infectar a otros si viajaba de regreso a Estados Unidos.

Las federaciones de natación (USA Swimming) y de atletismo (USA Track and Field) de Estados Unidos, también hicieron el pedido para que las Olimpiadas se retrasen hasta 2021.

Junko Ogura de CNN colaboró con este reportaje.

