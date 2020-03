Estos estados de EE.UU. han implementado órdenes de quedarse en casa. Esto es lo que eso significa para ti

Noticias CNN

(CNN Español) — A medida que Estados Unidos se enfrenta a la rápida propagación del nuevo coronavirus que tiene el sistema de atención médica en un punto de inflexión, un número creciente de estados están ordenando a sus residentes que se queden en sus casas.

A pesar de que la Casa Blanca aconseja a todos los estadounidenses que practiquen el distanciamiento social, el número de casos de coronavirus en EE. UU. continúa aumentando. Por lo tanto, los gobernadores de todo el país están tomando medidas más enérgicas emitiendo órdenes de quedarse en casa en sus estados.

Para el miércoles, cuando entren en vigencia las 16 órdenes estatales vigentes, se instará oficialmente a más del 40% de la población estadounidense a quedarse en casa.

Estos son los estados que han implementado órdenes de quedarse en casa. CNN actualizará la lista a medida que entren más.

California

El jueves pasado, el gobernador Gavin Newsom fue el primer gobernador en Estados Unidos en establecer restricciones obligatorias de quedarse en casa para ayudar a combatir el coronavirus.

Desde que entró en vigencia la orden, todos los servicios no esenciales como restaurantes, bares, gimnasios y centros de convenciones han sido cerrados.

Los servicios esenciales, como comestibles, farmacias, estaciones de servicio, bancos de alimentos, minimercados y restaurantes de comida a domicilio, han permanecido abiertos. También los bancos, las oficinas del gobierno local que brindan servicios y las agencias de orden público.

Si bien la policía no está obligando al cumplimiento de la orden, Newsom instó a todos los californianos a quedarse en casa. Se aconseja a los residentes que necesitan salir de casa para participar en actividades esenciales que practiquen el distanciamiento social.

Connecticut

La política de Connecticut “Mantente seguro, quédate en casa” entra en vigencia el lunes a las 8 pm.

Bajo la orden ejecutiva del gobernador Ned Lamont, todos los negocios no esenciales y las entidades sin fines de lucro deberían cerrar.

La orden excluye cualquier negocio o entidad esencial que brinde servicios esenciales como atención médica, servicio de alimentos, aplicación de la ley y servicios críticos similares, según un comunicado de prensa.

Las reuniones públicas no esenciales de cualquier tamaño deben cancelarse y, si los residentes deben abandonar su hogar, el gobernador les aconseja que no viajen en grupos y que se mantengan al menos a 2 metros de distancia el uno del otro cuando sea posible.

Delaware

El gobernador John Carney emitió una orden estatal de permanencia en el hogar que entrará en vigencia a las 8 am del martes y permanecerá vigente hasta el 15 de mayo o hasta que se elimine la “amenaza a la salud pública”.

La orden aconseja a los residentes quedarse en casa siempre que sea posible y cerrar todos los negocios no esenciales, según un comunicado de prensa.

Los residentes de Delaware pueden abandonar su hogar para realizar actividades esenciales, como comprar alimentos, ver a un médico y participar en “otras actividades esenciales para su salud y la salud y el bienestar de los miembros de su familia, incluidas las mascotas”, dijo Carney.

“Los habitantes de Delaware también pueden participar en actividades al aire libre, pero deben cumplir con las pautas de distanciamiento social”, dijo Carney.

Hawaii

El gobernador David Ige emitió una orden de “quedarse en casa” para los residentes de Hawaii el lunes.

La orden entra en vigencia el miércoles y durará al menos hasta el 30 de abril.

“Estas acciones son extremas, pero necesarias, para aplanar la curva y sentar las bases para nuestra recuperación”, dijo Ige.

Se están haciendo excepciones a la orden para servicios esenciales, atención médica y compras de comestibles.

Illinois

El gobernador de Illinois JB Pritzker anunció el viernes que emitía una orden de quedarse en casa para todo el estado.

La orden entró en vigencia el sábado por la noche y dura hasta el 7 de abril. Los residentes pueden ir a supermercados, farmacias, consultorios médicos, hospitales y estaciones de servicio. Todavía pueden salir a correr o caminar y pasear a sus perros, según el gobernador.

Pritzker ha pedido desde entonces a la Casa Blanca que emita una orden nacional de quedarse en casa.

Indiana

El gobernador Eric Holcomb emitió una orden de quedarse en casa el lunes, que entrará en vigencia el martes justo antes de la medianoche y durará hasta el 6 de abril.

Los empleados esenciales, incluidos los trabajadores de atención médica, de comestibles y de tránsito, entre otros, pueden salir de su casa. Los residentes de Indiana pueden salir de su casa para hacer ejercicio, dijo Holcomb.

El gobernador agregó que la Guardia Nacional de Indiana no está ayudando a hacer cumplir la orden, pero sí en la distribución de suministros hospitalarios que recibe el estado.

Louisiana

Después de anunciar que Louisiana tiene la tasa de crecimiento más rápida de casos de coronavirus en el mundo, el gobernador John Bel Edwards emitió una orden de quedarse en casa para ayudar a frenar la propagación del virus.

La orden entra en vigencia el lunes y termina el 12 de abril, dijo.

Today, I am issuing a statewide Stay at Home order that goes into effect at 5 p.m. Monday, March 23, to further fight the spread of COVID-19 in Louisiana, as the number of confirmed cases is now more than 800. #lagov #lalege

📰: https://t.co/wOccTZmd0z pic.twitter.com/v5XHoMseQZ

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) March 22, 2020

Si bien los edificios estatales y otros negocios esenciales, como tiendas de comida, farmacias y consultorios médicos permanecerán abiertos, los negocios no esenciales deben cerrar antes de las 5 pm del lunes por la noche.

Los restaurantes permanecerán abiertos solo para las opciones de autoservicio, domicilio y comida para llevar.

Massachusetts

El lunes, el gobernador Charlie Baker emitió una orden de emergencia que requiere que todas las empresas y organizaciones que no brindan servicios esenciales cierren sus lugares de trabajo físicos, pero se alienta a estas empresas a continuar sus operaciones de forma remota.

La orden, vigente el martes al mediodía hasta el 7 de abril, limita las reuniones a 10 personas en espacios confinados, pero no prohíbe las reuniones de más de 10 personas en un espacio al aire libre, como un parque o campo deportivo, según un comunicado de prensa.

Michigan

La gobernadora Gretchen Whitmer ordenó a los residentes de Michigan que se queden en sus casas a menos que sean trabajadores críticos. La orden entra en vigencia a las 12:01 am del martes y tendrá una duración de al menos las próximas tres semanas, según un comunicado de prensa de su oficina.

Whitmer está prohibiendo las reuniones, públicas y privadas, de cualquier número de personas. Esto no se aplica a hogares individuales donde las personas ya viven juntas.

“Esta es una crisis sin precedentes que requiere que todos trabajemos juntos para proteger a nuestras familias y nuestras comunidades”, dijo Whitmer en el comunicado de prensa. “Si todos nos unimos, nos ponemos serios y hacemos nuestra parte al quedarnos en casa, podemos mantenernos a salvo y salvar vidas”.

Nueva Jersey

En Nueva Jersey, una orden de quedarse en casa ha estado vigente desde el sábado. La orden prohíbe todas las reuniones, como celebraciones, según el gobernador Phil Murphy.

La orden ejecutiva requiere que todos los negocios minoristas cierren con la excepción de los negocios esenciales, incluidas farmacias y dispensarios de marihuana medicinal, supermercados, estaciones de servicio, tiendas de mascotas, lavanderías, bancos, licorerías y tiendas de correo y entrega.

Nuevo México

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunció que instituirá una “instrucción de cuarentena en todo el estado” a partir de las 8 am del martes, según una serie de tuits en su cuenta oficial.

“Toda la población tiene instrucciones de quedarse en casa, excepto las salidas esenciales para la salud, la seguridad y el bienestar”, escribió Grisham en un tuit.

Today I am announcing that effective tomorrow at 8 AM, New Mexico will be under a statewide stay-at-home instruction. All New Mexicans are instructed to stay at home except for outings essential to health, safety, and welfare. #AllTogetherNM #coronavirus pic.twitter.com/py4oeOjWm1

— Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) March 23, 2020

La gobernadora también declaró que “todas las empresas, excepto las que se consideren esenciales para la salud pública, la seguridad y el bienestar, deberán ser cerradas”, según la serie de tuits.

“Nuestra sociedad debe continuar operando, pero de una manera extremadamente limitada”, dijo.

Nueva York

El viernes, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo ordenó que todos los trabajadores de negocios no esenciales se quedaran en casa.

Según la orden ejecutiva, que entró en vigencia el domingo por la noche, se impondrán multas y cierres obligatorios a las empresas que no cumplan, dijo Cuomo.

Sin embargo, no se emitirán multas civiles para las personas que violen la política, dijo el gobernador. Las reuniones no esenciales están restringidas y se pide a las personas que limiten las actividades recreativas al aire libre a actividades sin contacto.

Para los trabajadores esenciales que tienen que salir a la calle, Cuomo alentó el distanciamiento social. Las tiendas de comestibles, el servicio de entrega de alimentos y el transporte público aún están operativos.

Ohio

El domingo, el gobernador de Ohio Mike DeWine anunció que emitiría una orden estatal de cuarentena.

La orden entra en vigencia el lunes a las 11:59 pm y permanecerá en vigencia hasta al menos el 6 de abril, dijo DeWine.

Se permitirá que los negocios y restaurantes esenciales para llevar permanezcan abiertos.

El gobernador alentó a los residentes de Ohio a mantener una distancia de al menos 2 metros si necesitan salir.

Oregon

El lunes, la gobernadora Kate Brown emitió una orden ejecutiva diciéndole a los residentes de Oregon que se queden en sus hogares, excepto por necesidades esenciales.

La orden, vigente de inmediato, prohíbe todas las reuniones sociales y recreativas no esenciales, independientemente de su tamaño, según su despacho.

I want to make it perfectly clear what’s allowed and what’s not under my new Executive Order. If you’re still not sure about an activity, skip it. Staying home will save lives. pic.twitter.com/Fi8i1oxv4C

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) March 23, 2020

La orden cierra negocios minoristas en los que es difícil evitar el contacto personal cercano, como barberías, salas de juegos, gimnasios y cines. Las empresas que no están cerradas por la orden deben implementar políticas de distanciamiento social para permanecer abiertas, dijo su despacho.

El incumplimiento de la nueva orden podría ser castigado como un delito menor.

“Si las empresas no están cumpliendo con esta orden, las cerraremos”, dijo Brown.

Washington

El gobernador Jay Inslee emitió el lunes la orden “Quédate en casa, mantente saludable“, requiriendo que los residentes de Washington permanezcan en sus hogares durante las próximas dos semanas.

La orden entra en vigencia de inmediato. Se hacen excepciones para trabajos críticos y compras de comestibles.

La orden no prohíbe que las personas salgan a caminar, dice Inslee, pero las personas deben mantenerse a una distancia de 2 metros entre sí.

Effective immediately, all Washingtonians must stay home unless they are pursuing an essential activity.

Those include:➡️ Grocery shopping➡️ Doctor appointments➡️ Essential work duty

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) March 24, 2020

“Esta arma, distanciarnos, es la única arma que tenemos contra este virus”, dijo Inslee en un discurso televisado.

La orden incluye la prohibición de todas las reuniones y “el cierre de muchos negocios”. Inslee dice que las únicas empresas que pueden permanecer en funcionamiento durante las próximas dos semanas son aquellas que son “esenciales para el funcionamiento saludable de nuestra comunidad o son capaces de permitir que los empleados trabajen de forma remota desde su hogar”. Esas posiciones esenciales incluyen profesionales médicos y farmacéuticos.

Si bien la orden general entra en vigencia de inmediato, la oficina del gobernador dice que las empresas no esenciales tienen hasta el miércoles para cerrar.

“Es hora de esconderse para ganar esta pelea”, dijo Inslee.

Virginia Occidental

El gobernador Jim Justice anunció el lunes que emitirá una orden para quedarse en casa que entrará en vigencia el martes a las 8 pm.

Justice ordenó a todos los residentes que salgan de sus hogares solo por necesidades esenciales. Está permitido caminar, andar en bicicleta y hacer ejercicio al aire libre, pero las personas deben mantenerse al menos a 2 metros de distancia de los demás.

Todos los negocios no esenciales deben cerrar y los restaurantes solo deben ofrecer comida para llevar o domicilios, dijo el gobernador.

Estados cierran negocios no esenciales o emiten cuarentenas

Varios estados han ordenado el cierre de todos los negocios no esenciales, pero no llegaron a emitir órdenes oficiales de quedarse en casa.

Estos estados son: Maryland, Nevada, Virginia y Kentucky.

Alaska emitió pautas de distancia social de 2 metros el lunes. Las empresas que no pueden cumplir con esa directriz deben cerrar antes de las 5 pm del martes.

Adam Crum, comisionado del Departamento de Salud y Servicios Sociales del estado, también dijo que las reuniones públicas recreativas de más de 10 personas están prohibidas hasta nuevo aviso.

Georgia emitió órdenes para que los “médicamente frágiles” se confinen en sus casas. La alcaldese de Atlanta emitió una orden de 14 días de cuarentena el lunes por la noche a través de Twitter.

Thank you @BrianKempGA for the updated state guidelines. Based upon our density & specific needs/concerns in Atlanta, I’ve signed a 14 day Stay at Home Order. As of now, this does not include essential businesses, parks, @AtlantaBeltLine & restaurants serving takeout. pic.twitter.com/c2rw5eWjmH

— Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) March 24, 2020

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas ordenó cuarentenas de 14 días para los habitantes de Kansas que viajaron a California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Washington a partir del lunes.

