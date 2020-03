Cada vez más personas están evitando usar efectivo. Eso podría no ser bueno

Noticias CNN

(CNN) — Cada vez más personas siguen órdenes de quedarse en casa durante el brote de coronavirus, y el efectivo ya no es el rey. Preocupados por el intercambio de billetes, los confinados en el hogar están pidiendo comida a domicilio y comprando en línea usando crédito.

Pero depender mucho de las tarjetas de crédito no podría ser peor para los millones que perdieron ingresos o sufrieron una pérdida de trabajo como resultado de los cierres. Es especialmente malo para aquellos que pueden haber estado endeudados.

“La deuda de los hogares está en su punto más alto”, dijo Michael J. Graetz, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y coautor de The Wolf at the Door: The Menace of Economic Insecurity and How to Fight It“. “Las personas no tienen ahorros en qué apoyarse. Llegaron a s sus topes en tarjetas de crédito con tasas de interés extraordinariamente altas incluso antes del coronavirus. Es muy preocupante”.

La deuda de los hogares aumentó a US$ 14 billones en el cuarto trimestre de 2019, un nuevo récord, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La dependencia del crédito ya ha comenzado, según un estudio de LendEDU. Casi el 70% de los que perdieron un trabajo debido al coronavirus están asumiendo más deudas de tarjetas de crédito de lo planeado. De los que se han reducido sus horas de trabajo, más del 60% están usando más crédito. Incluso el 37% de aquellos cuyo trabajo permanece sin cambios dependen más de las tarjetas.

A continuación, te mostramos cómo aprovechar al máximo las tarjetas de crédito y evitar problemas en el futuro.

Usa la tarjeta correcta de la mejor manera

Las personas que recurren a sus tarjetas de crédito más de lo normal deben vigilar su gasto total en relación con los ingresos que ingresan, dijo Eric Powell, un asesor de planificación de jubilación de RightPlan Financial en Lakeland, Florida.

“Siempre existe la posibilidad de una disminución o pérdida total de ingresos, ahora especialmente”, dijo Powell. “Me gustan las tarjetas de crédito por las recompensas que vienen con ellas, pero estar aburrido no es una excusa para comprar artículos innecesarios”.

En este momento, usa la tarjeta con la tasa de interés más baja.

“Si tienes acceso a una tarjeta de crédito sin intereses, úsela primero”, dijo JP Geisbauer, un planificador financiero certificado del Centerpoint Financial Management en Newport Beach, California. “Si no lo haces, usa la tarjeta de crédito con los intereses más bajos”.

Mantén el costo de los préstamos lo más bajo posible si estás utilizando crédito regularmente, especialmente si te preocupa no poder pagar la factura al final del mes. Eso es más importante que las recompensas de tarjetas de crédito en este momento, dijo Geisbauer.

También habrá una tentación de sacar dinero para los casos en que necesites efectivo.

“Evita adelantos en efectivo”, dijo Geisbauer. “Estos suelen tener las tasas más altas”.

Solicita la ayuda que necesitas

Los reguladores, como la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), están alentando a los bancos a trabajar con personas que tienen dificultades con los pagos. Su compañía de tarjeta de crédito puede estar dispuesta a negociar contigo para reducir sus pagos, ajustar tu tasa de interés o diferir los pagos temporalmente.

Los principales emisores de tarjetas de crédito han respondido con planes para ayudar a los usuarios, incluidos Wells Fargo, Citi, Capital One, US Bank, Barclays, Chase, Discover, Bank of America y American Express.

“Si tu mundo financiero se ha puesto patas arriba, el mejor momento para llamar al emisor de su tarjeta de crédito y hacerles saber es hoy”, dijo Matt Schulz, analista jefe de industria de CompareCards.

Se ha hablado mucho sobre lo que ha hecho la Reserva Federal al reducir las tasas y los esfuerzos de ayuda del gobierno, pero eso lleva tiempo. Algunos de los cambios que puede ofrecer un emisor lo ayudarán hoy, dijo Schulz.

“Reducción de las tasas de porcentaje anual que se aplican rápidamente. Exención de tarifas. Plazos de pago extendidos”, dijo. “Esto puede ser muy importante en el corto plazo, ya que usted se da cuenta de cómo llegará a fines de este mes o al final de esta semana”.

Pero ten cuidado. La compañía de tarjetas de crédito puede optar por reducir tu límite de crédito, dijo Howard Dvorkin, fundador de Debt.com, un sitio de recursos de resolución de deudas. Pero obtener una tasa de interés más baja podría valer el riesgo.

“Aconsejaría que las personas analicen su crédito en este momento y vean qué oportunidades tiene para reducir su pago y sus intereses”, dijo Dvorkin. “Reducir el interés es lo más importante”.

Mantén la deuda total en espiral

Si ya estás sumido en una deuda de tarjeta de crédito, dijo Dvorkin, una tarjeta de crédito de transferencia de saldo puede ayudarte a pagar las deudas, siempre que tengas un plan y realices los pagos en la ventana del 0% de interés. La mejor tarjeta de crédito de transferencia de saldo es la que ofrece las tarifas de transferencia más bajas con el período de promoción de 0% APR más largo, dijo Dvorkin.

Pero este método de transferencia de saldo solo funciona si pagas tus deudas lo antes posible, dijo, ya que la tasa será mucho más alta después del período introductorio. Si ya perdiste tu trabajo o esperas hacerlo, y crees que podrías no tener ingresos por un tiempo, hacer una transferencia de saldo ahora podría ponerte en riesgo.

Lo más importante para hacer en este momento, dijo Dvorkin, es evitar endeudarse demasiado. Solo compra lo esencial y vigile su deuda.

“Te conviene evitar las compras de pánico y los gastos innecesarios mientras dure esta crisis”, dijo Dvorkin. “Debes saber que hay una solución a la deuda una vez que estalle la tormenta y, al no agotar sus tarjetas de crédito ahora, puedes ponerte en la mejor posición posible”.