¿Qué están ofreciendo los países de América Latina para aliviar la crisis económica por la pandemia de coronavirus?

(CNN Español) — Mientras millones de habitantes de América Latina están bajo algún tipo de cuarentena o toque de queda para intentar controlar la propagación del coronavirus en la región, la economía es la preocupación que aqueja a muchos.

En estos países que tienen altos índices de pobreza y en los que la reina el empleo informal se han anunciado medidas para mitigar los efectos de la crisis económica que se avecina, y van desde subsidios y ayuda para los sectores menos favorecidos, hasta acuerdos con el sector bancario. Conócelos aquí:

México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá un plan para recuperación económica que incluya un millón de créditos sin intereses y con tasas bajas a pequeños negocios

Fue enfático en decir que no habría “rescates a al estilo del periodo neoliberal” y que tampoco se condonarían los impuestos a las empresas.

Guatemala

Hay varias iniciativas en el Congreso, aún no aprobadas, para exoneracion de impuestos, condonar de intereses financieros, aplazar de compromisos económicos, inyección directa a familias con gran necesidad.

Algunos bancos del país han accionado por sí solos, y están aplazando las deudas de crédito e hipotecarias.

Honduras

El Banco Central de Honduras reducir la tasa de política monetaria, reducir tasas de interés, entre otras:

El Salvador

Suspensión por tres meses de los pagos de servicios como: energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, internet y telefonía.

Las cuotas se deben distribuir en dos años sin que generen mora e intereses. Tampoco afectará el récord crediticio de las personas.

Congelamiento de los créditos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, emprendimientos y capital de trabajo.

Exonerar del pago de renta al sector turismo y a los dedicados a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las compañías de televisión por suscripción, telefonía e internet.

Se entregarán US$ 300 a aproximadamente 1,5 millones de hogares que consumen menos de 250 kilovatios al mes.

Nicaragua

No hay medidas económicas anunciadas por el gobierno.

Costa Rica

Bancos públicos y privados aplicarán la directriz presidencial que los insta a disminuir tasas de interés, extender plazos de crédito y prorrogar pagos.

Moratoria de tres meses en el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), el de renta y los de importación de mercancía.

Se deberán restablecer los servicios suspendidos por morosidad, aquellos que estén a punto de vencer pago, no lo suspendan, y generar mecanismos de acuerdos de pago por un plazo de dos meses.

Empresas que tienen una disminución de sus ganancias a partir de 20% pueden reducir las jornadas a medio tiempo, aquellas en que las pérdidas sean de más del 60% pueden solicitar reducción de la jornada hasta un cuarto de tiempo.

Panamá

Se aplazó la fecha de pago de impuestos hasta el 31 de diciembre.

Se invertirán US$50 millones de dólares para entregar bonos, que pudieran ser de entre US$75 y US$100, para las personas que vieron afectados sus empleos por esta crisis.

Colombia

Por dos meses los adultos mayores y beneficiarios del programa Familias en Acción en todo el país recibirán un giro adicional.

Créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas y la devolución del impuesto al valor agregado para los colombianos más pobres.

Se ordena reconexión del servicio de agua potable a las familias que estén sin acceso al líquido por falta de pago.

Venezuela

Supresión del pago de alquileres de comercios y vivienda principal durante seis meses.

Plan de pago de nóminas para la pequeña y mediana industria hasta agosto.

“Bonos especiales” destinados a trabajadores informales y del sector privado para marzo y abril.

Además, prohibió a las compañías privadas de telecomunicaciones la suspensión de servicios por falta de pago.

Ecuador

La Asociación de Bancos Privados resolvió aplazar hasta 60 días, sin recargos, el cobro de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas.

Refinanciamiento de deudas de acuerdo a las necesidades particulares.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplazará el pago de los aportes de abril, mayo y junio para los afiliados voluntarios y sin relación de dependencia.

Clientes en mora del Banco del Instituto de Seguridad Social deben restructurar sus créditos hipotecarios hasta 18 meses de gracia y 30 años plazo.

Reestructuración de deudas en el Banco de Desarrollo de Ecuador, para pequeños y medianos gobiernos locales .

El BanEcuador diferirá las obligaciones de pago por 90 días. Los intereses no cobrados serán repartidos en 12 meses a partir de junio y el capital será repartido hasta el fin del periodo del crédito.

El Ministerio de Agricultura se comprometió a revisar las operaciones de crédito de los agricultores.

Perú

Bono de US$108 por familia y única vez para hogares pobres y pobres extremos.

Postergación del pago del Impuesto a la Renta para las micro, pequeñas y medianas empresas hasta mediados de año. La medida también rige para las personas naturales.

Ampliación del Fondo Crecer (fondo de financiamiento y otorgamiento de garantías) para que las empresas de menor tamaño.

Flexibilización del fraccionamiento de deudas tributarias de quienes no puedan pagarlas.

Creación de Fondo de Apoyo Empresarial de US$85 millones para las micro y pequeñas empresas y evitar así la interrupción de la cadena de pago.

Por su parte el sector privado ha anunciado lo siguiente:

La Superintendencia de Banca y Seguros facultó a los bancos a adoptar medidas de excepción como la postergación de las fechas para el pago de deudas.

El Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó una campaña de recaudación llamada #YoMeSumo. La entidad financiera hizo la primera donación y aportó 100 millones de soles para beneficiar a familias pobres.

Brasil

US$36.000 millones en recursos dedicados a medidas de emergencia y US$2.000 millones en “Programa Antidesempleo”.

Auxilio de emergencia de US$40 por persona durante 3 meses para trabajadores informales, desempleados y microemprendedores de rentas bajas.

Reducción de impuestos y burocracia para importación de productos de combate al coronavirus.

Anticipación de la segunda parcela del 13er salario para pensionistas al mes de mayo.

Flexibilización laboral.

Programación de vacaciones sin aviso previo.

Reducción de exigencias para despidos por pérdidas económicas.

Flexibilización de vacaciones en general

Bolivia

El Gobierno anunció un Bono Familia que beneficiará a 1,5 millones de estudiantes. El bono lo recibirán las familias con niños en escuela primaria, y serán unos 72 dólares por niño. El bono se entregará en abril, anunciaron.

El Gobierno instó a los bancos a analizar los casos de sus clientes para flexibilizar los pagos.

Se posterga el pago de impuestos hasta el mes de mayo.

Se reduce en un 30% el pago de la electricidad del mes de abril para 2,5 millones de familia y se prohíbe a las empresas que corten los servicios por falta de pago.

Paraguay

Se fraccionan en cinco cuotas sin intereses el impuesto a la renta y se exonera de multas hasta junio.

Un pago adicional para 167.000 familias beneficiarias del programa social Tekopora.

El Banco Central del Paraguay reduce la tasa de interés.

Se reduce el arancel de importación a bienes de capital.

Se acelerarán obras de infraestructura por valor de US$90 millones.

Chile

El presidente Sebastián Piñera anunció un plan de apoyo económico de US$11.750 millones, el 4,7% del Producto Interno Bruto anual del país.

El plan destinará recursos para evitar efectos adversos en empresas e ingresos de familias.

El gobierno ingresará una ley de protección a los ingresos laborales para que los trabajadores que no puedan hacer teletrabajo suspendan temporalmente sus labores en las empresas, y sigan recibiendo el pago de sus remuneraciones, que quedará a cargo del fondo de cesantía.

Argentina

Bono de US$46 dólares para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de planes sociales.

Bono de US$47 dólares por hijo para quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se postergan el pago de deudas de abril y mayo para los jubilados y beneficiarios del programa AUH.

Regulación del precio del alcohol en gel.

Se aumenta en US$1538 millones el presupuesto para inversión en obra pública como vías y de infraestructura económica.

Relanzamiento del plan Procrear para impulsar el sector de la construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares.

Créditos para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos.

Financiamiento para adquirir equipos para garantizar teletrabajo.

Refuerzos para el seguro de desempleo.

El Estado pagará parte del salario de algunos trabajadores del Programa de Recuperación Productiva (Repro).

Ayuda para empresas al borde la quiebra.

Uruguay

Líneas de crédito con condiciones flexibles.

Préstamos para medianas y pequeñas empresas.

Se aplazan los pagos de impuestos a empresas en seis cuotas sin intereses.

Prorrogación a seis cuotas de los pagos de aportes sociales.

El Banco Central del Uruguay autorizó a los bancos a extender los pagos de los créditos 180 días.

República Dominicana

Suspenden temporalmente ciertos impuestos al sector hotelero.

Se puede dividir en cuatro el impuesto anual de las empresas.

Flexibilización de pagos de obligaciones de empresas y personas que podrán ser aplazadas durante el periodo de emergencia.

Préstamos a pequeñas y medianas empresas.

Baja la tasa de interés.

Disminución de 20% de tasa de interés anual para deudas de tarjetas de crédito.

Disminución del pago mínimo de tarjetas de crédito al 1%.

Siete días más para el periodo de gracia para pago de tarjetas de crédito.

Reducción del 50% del cargo por mora para pago de tarjetas de crédito.

Se elimina el costo del avance para tarjetas de crédito, el costo por retiro en cajero con tarjetas débito y el costo por consulta de saldo.

Se emitirán tarjetas débito sin costo.

Puerto Rico

Se seguirán pagando salarios de empleados del sector público.

Se extiende el periodo de pago de impuestos y no se impondrán penalidades por incumplimiento.

Incentivos de US$500 a trabajadores independientes.

Asistencia para pequeñas y medianas empresas (de menos de 50 empleados) que hayan tenido que suspender labores durante la emergencia.

Bono de US$4.000 para enfermeras y US$2.500 para técnicos de la salud que trabajen durante la emergencia. US$4.000 para personal de emergencia médicas y US$3.500 para policías, bomberos y funcionarios correccionales.

Aumento de los beneficios de desempleo a partir de julio.

No suspensión de agua y luz.

No se cobrarán peajes durante la emergencia.

Periodo de 90 días de moratorias para pagos de hipotecas, vehículos, créditos personales, comerciales y de tarjetas de crédito.

