Atalanta-Valencia: ¿un epicentro de contagio de covid-19 en Italia?

(CNN Español) — El partido entre el Atalanta y el Valencia, disputado el 19 de febrero en el marco de los octavos de final de la Liga de Campeones, ha estado en la mira en las últimas horas en medio de la propagación del virus covid-19 en Italia.

Según la UEFA, 44.236 personas asistieron al Estadio San Siro de Milán para presenciar la goleada del equipo de la ciudad de Bergamo sobre el conjunto valenciano por 4 a 1.

“A pesar de las estrictas medidas adoptadas por el Club tras disputar el 19 de febrero de 2020 un partido de UEFA Champions League en Milán, área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después, distanciando a la plantilla del entorno laboral y del público en general, los últimos resultados demuestran que la exposición inherente a los partidos ha provocado en torno a 35% de casos positivos”, señaló el Valencia en un comunicado emitido el 16 de marzo.

El alcalde de Bergamo, Giorgio Gori, indicó al portal italiano Il Messaggero que, aunque es cierto que la aglomeración de personas provocada por ese partido pudo haber sido una oportunidad para propiciar “una difusión fuerte” del virus, no considera que ese encuentro haya sido el epicentro de los contagios en su ciudad.

El partido de vuelta de esa eliminatoria se jugó el 10 de marzo en Valencia, pero a puertas cerradas, luego de que la UEFA anunciara sus medidas para combatir la expansión del coronavirus.

El 13 de marzo, la UEFA resolvió postergar el resto de los partidos que faltaban disputarse por los octavos de final de la Liga de Campeones hasta nuevo aviso.

