El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, da positivo por coronavirus: esto es lo que sabemos

Londres (CNN) — El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus, anunció el viernes el propio líder.

En su cuenta de Twitter, Johnson dijo que había desarrollado síntomas leves y que se había aislado voluntariamente.

“Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora me estoy aislando voluntariamente, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió Johnson.

Boris Johnson. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto via Getty Images)

Un portavoz de Downing Street dijo que el primer ministro fue examinado después de experimentar síntomas el jueves “por consejo personal del director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty”.

“La prueba fue realizada en el n° 10 por el personal del NHS y el resultado de la prueba fue positivo”, dijo el portavoz, refiriéndose al sistema de salud pública del país.

“De acuerdo con la orientación, el primer ministro se mantiene aislado voluntariamente a sí mismo en Downing Street”, dijo el portavoz.

“Continúa liderando la respuesta del gobierno al coronavirus”.

La confirmación llega poco más de una semana después de que un importante asesor gubernamental sobre el virus, Neil Ferguson, dijo que creía que había sido infectado y advirtió: “Hay una gran cantidad de covid-19 en Westminster”.

Ferguson se había reunido con el primer ministro, así como con Whitty y con el asesor científico Jefe Patrick Vallance. Sin embargo, no estaba claro dónde Johnson pudo haber contraído el virus.

La infección también genera preocupación sobre la prometida de Johnson, Carrie Symonds, quien está embarazada.

