Kim y Kourtney Kardashian protagonizan un altercado físico en la nueva temporada de “Keeping Up With The Kardashians”

(CNN) – Las cosas tomaron un giro dramático en el estreno de la temporada número 18 de “Keeping Up With The Kardashians”.

Los espectadores han estado acostumbrados a las recurrentes peleas de las hermanas durante años, pero la situación alcanzó un punto álgido entre Kim Kardashian y su hermana mayor Kourtney, lo que dejó conmocionados a los fanáticos.

Todo comenzó cuando Kim, Kourtney y Kendall Jenner discutían que Kylie Jenner se encontraba demasiado enferma para tomar un vuelo a París y asistir a un desfile de modas.

Kim aseguró que, independientemente de cuán enferma haya estado, siempre llegará a un compromiso de trabajo.

“Si estuviera en mi lecho de muerte, igual iría”, aseguró Kim. “Mamá está tan acostumbrada a… que Khloe y yo si estamos enfermas… [Kourtney], a ti no te importan las cosas”, añadió.

Y fue ahí cuando la tensión pasó a otro nivel.

“Actúas como si yo no hiciera ni mie***. Tienes esta narrativa en tu mente. No, no, no, literalmente te jod*** si vuelves a mencionar eso”, respondió Kourtney.

Entonces, Kourtney comenzó a golpear físicamente a Kim, y la disputa solo se se intensificó después.

Puedes verlo por ti mismo en este video:

Sin embargo, parece que el altercado quedó atrás.

Hace dos semanas, Kim publicó en Instagram una foto con Kourtney en la que dece: “Eres la salsa barbacoa de mi mostaza dulce @kourtneykardash”.