Los Backstreet Boys actúan en el iHeartRadio’s Living Room Concert for America

(CNN) — El mundo puede estar distanciado socialmente en medio de la nueva pandemia del coronavirus, pero nada podría impedir que una de las bandas de chicos más exitosas de todos los tiempos se uniera por una buena causa.

El domingo, los Backstreet Boys se reunieron para formar parte del iHeartRadio’s Living Room Concert for America presentado por el cantante Elton John, en un intento por despertar algunas sonrisas y mucho dinero destinado a las familias necesitadas.

El grupo formado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richardson, llenó a los fanáticos con nostalgia al entonar su éxito de 1999 “I Want It That Way” desde sus respectivos hogares y transmitido en cinco pantallas diferentes.

Como todos vivían en diferentes estados, transmitieron su actuación pregrabada, que contó con cameos de algunos de sus hijos.

Mientras Carter sostenía a su hijo Odin mientras cantaba junto a la piscina, los hijos de Richardson, Mason y Maxwell, mostraron su destreza musical en la guitarra y la batería.

El concierto, presentado por Elton John y transmitido por Fox, se produce semanas después de que los Backstreet Boys cancelaran un concierto en Sao Paulo, Brasil debido a la crisis mundial, y que dijeran que la seguridad de sus fanáticos era su “máxima prioridad”.

Antes del Living Room concert , los creadores del éxito “Everybody” instaron a sus seguidores en las redes sociales a mantenerse positivos.

“Es tan importante que mantengamos el ánimo en alto durante este tiempo incierto”, escribió la banda en una publicación de Twitter. “¡Respondan con algo que los hizo sonreír esta semana! Los amamos chicos”.

Los fanáticos de la música que sintonizaron el concierto de una hora también disfrutaron de las actuaciones de Mariah Carey, Billie Eilish y Alicia Keys.

Las donaciones recaudadas durante el evento benéfico que estuvo repleto de estrellas irán a First Responders Children’s Foundation y Feeding America, dos organizaciones benéficas que ayudan a las familias durante el brote de coronavirus.