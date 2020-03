Maduro advierte que la justicia le llegará a todos los “conspiradores”

Noticias CNN

(CNN Español) – El cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo este lunes, sin precisar a quién se refería, que la justicia le llegará “a todos los terroristas”, a los “conspiradores” y a los “complotados”.

Mirando y señalando a la cámara, Maduro aseguró: “30 de marzo, anótenlo, hasta a ti que me ves, hasta a ti te va a llegar, ¿crees que no te va a llegar?, a ti te va a llegar la justicia, cuando te toque el tun tun no te pongas a llorar por las redes sociales, no te pongas a llorar por las redes sociales”.

Mira aquí las declaraciones de Maduro:

Minutos después, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino del país, escribió en Twitter: “No te veo: pero me envían el video. No tengo problema en nombrarte, Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie. Acepta la oferta de la comunidad internacional y se salva el país. Ya tu gente está sacando cuentas ¿Tun tun? #TicTac”.

— Juan Guaidó (@jguaido) March 31, 2020

El comentario de Maduro se da días después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciara que su despacho abrió una investigación contra Juan Guaidó por “intento de golpe de Estado”.