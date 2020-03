No soy un robot: la respuesta de López Obrador a la polémica por saludar a la mamá del Chapo en Sinaloa

Noticias CNN

(CNN Español) – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apeló al humanismo tras las críticas recibidas por saludar en Badiraguato, Sinaloa, a la madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado uno de los principales líderes del poderoso Cártel de Sinaloa y quien actualmente está preso en una cárcel de alta seguridad en Nueva York.

“No soy un robot. Tengo sentimientos”, dijo el mandatario durante su habitual conferencia matutina de este lunes cuando se le preguntó sobre un video que circuló en redes sociales y que muestra el momento en que López Obrador saluda a la madre del Chapo.

El hecho ocurrió este domingo cuando López Obrador inspeccionaba la construcción del tramo de una carretera que conectará el poblado de La Tuna, en Badiraguato, la tierra del Chapo, con otros municipios del estado. Hasta allí habría llegado María Consuelo Loera acompañada de uno de los abogados de su hijo.

“Están haciendo un escándalo nuestros adversarios; fui a la supervisión de un camino… Y el camino está ahora en construcción delante de un poblado, La Tuna, ahí vive la señora… Me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme y me bajé de la camioneta y la saludé”, indicó el mandatario.

López Obrador dijo que Consuelo Loera, de 92 años, le entregó una carta en la cual le pide que intervenga para que el gobierno estadounidense le permita ver a su hijo en prisión.

“Me dijo que no lo ha visto en cinco años, que no se quiere morir sin verlo y me pidió que yo ayude, que gestione”, señaló el mandatario quien agregó que por razones humanitarias se le debería permitir viajar a EE.UU.

¿Qué decía la carta que la mamá del Chapo entregó a AMLO? 0:26

El analista en temas de seguridad Gerardo Rodríguez Sánchez calificó el suceso como una provocación al vecino país del norte, al Ejército de México y a sus órganos de inteligencia.

“Sabemos que parte de la familia del Chapo está vinculada con el lavado de activos provenientes de la delincuencia organizada y que maneja parte de la producción de drogas en Badiraguato, Sinaloa”, señaló a CNN el especialista.

El politólogo Sergio Aguayo, por su parte, dijo en el programa de radio de Carmen Aristegui, también presentadora de CNN, que el presidente cometió un error con su decisión. Incluso considera que “hay una tregua no escrita hacia el Cártel de Sinaloa de parte del gobierno de López Obrador mientras se están lanzando contra otros cárteles más violentos, como el de Jalisco Nueva Generación, el de Santa Rosa de Lima o Unión Tepito”.

Lo dicho por Aguayo contrasta con el fallido operativo realizado en octubre del año pasado en Culiacán, Sinaloa para capturar a uno de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López, quien enfrenta cargos en EE.UU. por presunto tráfico de drogas.

Poco después del hecho, el gobierno mexicano difundió un video que muestra el momento en que es detenido el hijo del Chapo por fuerzas especiales del Ejército tras ubicar la casa donde se escondía.

El video muestra también los enfrentamientos entre efectivos del Ejército y miembros del Cártel de Sinaloa que buscaron en esa ocasión generar caos y violencia en la ciudad para que lo dejaran libre. El gobierno reconoció, en su momento, que se vio obligado a liberar al hijo del narcotraficante para evitar muertes entre la población civil.

Ovidio Guzmán López pasó a jugar un papel importante en la organización criminal, de las más sangrientas en el país, tras la recaptura y posterior extradición de su padre a Estados Unidos, según el departamento del tesoro.

El presidente de México ha dicho que la mejor estrategia para combatir la violencia derivada del narcotráfico es no usando la fuerza sino combatiendo sus causas como la pobreza y el desempleo, que alega, se acumularon por años. Aunque insiste que su gobierno no permitirá que nadie viole la ley en el país.