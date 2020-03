Perdió su licencia de boxeador por publicar un video en el que aparentemente promovía la violencia doméstica

Noticias CNN

(CNN)– Al boxeador británico Billy Joe Saunders se le suspendió su licencia luego de difundir un video, en las redes sociales, en el que aparentemente promovía la violencia doméstica.

En el video, el campeón mundial de peso supermediano muestra cómo los hombres podrían golpear a sus parejas si “tu mujer te está dando lata” durante la cuarentena por el nuevo coronavirus.

Saunders, de 30 años, usó un saco de boxeo para mostrar cómo golpear a una mujer en el mentón. El video ha sido eliminado, pero el Consejo de Boxeo Británico (BBBofC) castigó al púgil.

“Después de considerar los comentarios hechos por Billy Joe Saunders en las redes sociales, hemos suspendido su licencia de boxeador en espera de una audiencia bajo la regulación del Consejo por mala conducta, en un momento y lugar que se confirmará lo antes posible”, dijo el BBBofC en un comunicado.

La disculpa de Saunders y las amenazas de muerte

Saunders se disculpó por el video publicando en Twitter que “nunca toleraría la violencia doméstica” y reveló que ha recibido amenazas de muerte.

“Recibo muchos correos de odio que me desean la muerte, la de mi familia y mis hijos”, dijo a Talksport, el lunes.

“No tengo otra mitad, pero tengo una hija y si alguien le hiciera eso a mi hija, les haría mucho daño”.

El promotor de Saunders, Eddie Hearn, dijo que estaba horrorizado por el video.

“Fue tan idiota, fue muy frustrante porque conozco bien a Billy. Es un paso adelante, cuatro pasos atrás con Billy Joe Saunders. Los jóvenes están viendo ese video. Las personas que están en relaciones abusivas están viendo ese video. No puedes hacerlo, es inaceptable”, consideró Hearn en diálogo con Talksport, el lunes.

Saunders está invicto en 29 peleas, y fue campeón mundial en la división de peso mediano antes de pasar al peso supermediano. Estuvo cerca de pelear contra Saúl “Canelo” Álvarez en mayo, antes de que la propagación del coronavirus interrumpiera las conversaciones entre las dos partes.

Tras eliminar su cuenta de Twitter, el boxeador británico dijo que donaría US$30.000 a organizaciones benéficas que luchan contra la violencia doméstica.

“No quise que nadie se enojara por eso. Hay personas que mueren en todo el mundo con coronavirus y yo solo estaba tratando de calmarlo un poco. Claramente no lo he hecho, mi sentido del humor no es del agrado de todos”. Agregó.

