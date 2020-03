Noticias CNN

Nota del editor: Lilly Ledbetter fue la demandante en el caso de discriminación de la Corte Suprema Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co., y su nombre se adjunta a la Ley de Pago Justo de 2009. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más artículos de opinión en CNNE.com.

( CNN) – Todo se siente diferente este Día de la Igualdad Salarial.

En las semanas previas al martes 31 de marzo, el día que marca cuánto más tienen que trabajar las mujeres este año para ponerse al día con lo que hicieron los hombres el año pasado, me estaba preparando para saltar de un estado a otro para compartir mi historia de salario igualitario con multitudes de estudiantes y manifestaciones de defensores. Tan seguro como los arbustos de forsitia y los arbustos rojos florecen en Alabama cada primavera, he hecho mi viaje anual por el país en esta época del año desde que la Corte Suprema me negó justicia en mi caso de discriminación salarial hace 13 años.

Pero a medida que el coronavirus se propagó este año, se canceló un evento tras otro. Era demasiado peligroso para la salud que la gente se reuniera. Y es demasiado arriesgado para mí viajar; tengo 81 años, después de todo.

Así que aquí me siento en mi casa en Alabama el Día de la Igualdad Salarial, sola con mi gato, Bushy. Las calles y los barrios están vacíos. Y como muchos otros, me siento ansiosa.

La pandemia de covid-19 ha revelado repentinamente la brutal realidad económica de las trabajadoras mal pagadas que están en la primera línea de esta crisis, y siento un mayor sentido de urgencia en cerrar la brecha salarial que continúa reduciéndolas cuando menos pueden permitírselo.

Mientras millones de nosotros nos refugiamos en el lugar y el teletrabajo, los asistentes de salud en el hogar están cuidando a nuestros familiares enfermos, los cajeros de las tiendas de comestibles y los empleados nos dan acceso a la comida y los suministros que necesitamos para mantenernos saludables, y los trabajadores de cuidado infantil mantienen a nuestro niños seguros. Estos trabajadores son predominantemente mujeres. Y tienen un alto riesgo de exposición viral en cada uno de estos trabajos esenciales. Pero muchos carecen de las protecciones básicas de un salario digno, licencia por enfermedad y familia pagada y atención médica patrocinada por el empleador.

Todos los días, miles pierden sus empleos sin cesantía y sin protección financiera, ya que las empresas de todos los sectores cierran abruptamente.

Estas mujeres enfrentan un doble golpe cruel: están siendo golpeadas por el tsunami económico de la pandemia junto con las ganancias perdidas de la brecha salarial de género que les paga menos que los hombres que hacen el mismo trabajo. Un nuevo análisis realizado por el National Women’s Law Center muestra que el 85% de los asistentes de cuidado personal y de salud en el hogar son mujeres, y están perdiendo US$ 5.000 cada año por la brecha salarial, según la diferencia entre los ingresos anuales medios de los hombres y las mujeres.

Alrededor del 93% de los trabajadores de cuidado infantil son mujeres y, según el análisis del NWLC, se les paga una mediana de solo US$ 22.000 por año, mientras que los hombres en esos mismos puestos reciben una mediana de US$ 27.000 por año.

Esto significa que las trabajadoras de cuidado infantil pierden US$ 5.000 cada año por la brecha salarial de género.

De manera similar, el 70% de los camareros de los restaurantes son mujeres: la brecha salarial los priva de US$ 6.000, según los cálculos de los ingresos anuales medios de hombres y mujeres. Las mujeres de color son un gran porcentaje de los trabajadores que ocupan estos trabajos y se enfrentan a las mayores pérdidas salariales de todos porque experimentan una brecha salarial de género y racial.

Imagine si el saldo de esos salarios perdidos, el dinero que se merecen en una sociedad justa, estuviera disponible para ellas ahora. Podría ayudar a una trabajadora de cuidado infantil, camarera, asistente de atención médica, y a muchos otros trabajadores mal pagados, a poner comida en la mesa, pagar medicamentos y otros gastos de atención médica, o cubrir el alquiler y evitar el desalojo.

Incluso en el mejor de los casos, la mayoría de las mujeres en la fuerza laboral mal pagada siempre han vivido al filo de la navaja. Un niño se enferma. Un auto se descompone. Cuidado de niños se cae. Se cortan las horas. No hace falta una pandemia para echar a tantas mujeres y familias a la ruina económica. Pero tal vez se necesita una pandemia para que el resto del país se de cuenta.

Sigo pensando en el niño de cuarto grado en una escuela en Alabama hace muchos años que, después de terminar mi presentación, silenciosamente levantó la mano y dijo que si su madre no podía trabajar, no tendrían suficiente para comer en casa.

Pienso en las camareras que trabajaban en el turno de la mañana en los hoteles y en las mujeres que pasaban por mí en los aeropuertos y que se detenían para compartir sus propias luchas por la igualdad salarial. Sus historias son similares. Trabajan duro para mantener a sus hijos, pero nunca pueden llegar a fin de mes. Dependen de los vecinos para cuidar a sus hijos cuando sus horarios cambian en el último minuto. No pueden permitirse perder un día de trabajo. ¿Qué pasará si ellas o sus hijos se enferman con el coronavirus?

Si habrá un lado positivo en esta pandemia, cuando termine, con suerte recordaremos lo que vimos y quién resultó herido. Nunca olvidemos a los trabajadores que demostraron valor y compromiso durante la crisis, como siempre lo han hecho.

Deje que esta crisis de salud pública sea un catalizador para apoyar las protecciones económicas, como aumentar el salario mínimo, ofrecer días de enfermedad pagados y ampliar el seguro de salud.

Y que sea un catalizador para finalmente cerrar la brecha salarial.