Andrew Jack, actor de ‘Star Wars’, muere de covid-19

(CNN) — Andrew Jack, un actor británico y entrenador de dialectos que tuvo papeles en varias películas de “Star Wars”, murió a los 76 años después de contraer covid-19, dijo su agente.

Jack interpretó al Mayor (y luego General) Ematt en “Star Wars: Episode VII — The Force Awakens” y “Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi”.

También trabajó como entrenador vocal en una serie de franquicias de películas de gran éxito, incluyendo “Guardians of the Galaxy”, “The Lord of the Rings” y “The Avengers”.

Andrew Jack como el mayor Ematt en “Star Wars: Episode VII — The Force Awakens”.

El agente de Jack, Jill McCullough, dijo en un comunicado que murió el martes en un hospital en Surrey, Inglaterra, como resultado del coronavirus.

“Andrew vivía en una de las casas flotantes de trabajo más antiguas del Támesis, era ferozmente independiente pero estaba locamente enamorado de su esposa, también entrenadora de dialectos, Gabrielle Rogers”, dijo McCullough.

“Trágicamente está atrapada en cuarentena en Australia, después de haber volado desde Nueva Zelandia la semana pasada. No pudo verlo ni hablar con él al final de su vida y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral”.

“Todavía estaba trabajando a toda máquina, actualmente entrenando en el nuevo Batman”, agregó McCullough, refiriéndose a “The Batman”, que se lanzará en 2021. “El entrenamiento en dialecto no se trata solo de ser bueno con los acentos: usted necesita hacer que sus actores se sientan seguros y confiados, y los actores de Andrew lo adoraban”.

Jack tuvo una larga relación con las películas de “Star Wars” y tuvo papeles tanto delante como detrás de la cámara. También tuvo partes de voz, incluyendo a Moloch en “Solo: A Star Wars Story”.

El actor estadounidense Sean Astin, quien trabajó con Jack en las películas de “The Lord of the Rings”, le rindió homenaje en Twitter y dijo que “fue poderoso y gentil en igual medida”.

“Andrew Jack amaba una teoría de la gravedad única, que todos estamos siendo empujados hacia abajo, en lugar de ser derribados. Amamos a Andrew Jack”, agregó.

Christopher Miller, productor ejecutivo de “Solo: A Star Wars Story”, tuiteó: “Andrew Jack fue el entrenador de dialectos en SOLO, y un hombre amable y atento. Le pedimos que le enseñara a Alden a hablar Shyriiwook, y yo siempre recuerdo escucharlos rugir el uno al otro de un lado a otro”.

