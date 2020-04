¿Es alergia, gripe o coronavirus? ¿Cómo saber la diferencia?

Noticias CNN

(CNN) — El coronavirus ha infectado a decenas de miles de personas en el mundo. Con todas las noticias de cancelaciones de eventos, vuelos vacíos y precauciones de salud (¡lávate las manos!), es natural que las personas se sientan un poco ansiosas cada vez que sienten un cosquilleo en la garganta o el comienzo de una tos fuerte.

Si bien el coronavirus es algo que debe tomarse en serio, las posibilidades de que una persona lo contraiga aún son bajas. Pero si te preguntas si esa nariz tapada podría terminar siendo el peor de los casos, CNN habló con el doctor Greg Poland, profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas de la Clínica Mayo y director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo, sobre diferencias entre los síntomas típicos de alergia, resfriado y gripe, y los asociados con el coronavirus.

¿Ojos que pican? ¿Nariz que moquea? Probablemente tengas alergias o un resfriado común y corriente

“El problema con las alergias estacionales es que afectan la nariz y los ojos”, dice Poland. “Tienden a ser nasales y la mayoría de los síntomas se localizan en la cabeza, a menos que también experimentes una erupción”.

LEE: Los síntomas del coronavirus generalmente tardan 5 días en aparecer, según un estudio

Los síntomas de coronavirus y gripe tienden a ser más sistemáticos

Es decir, afectan todo el cuerpo.

“La gripe y el nuevo coronavirus afectan a otros sistemas y al tracto respiratorio inferior”, dice Poland. “Probablemente no tendrás secreción nasal, pero lo que podrías tener es dolor de garganta, tos, fiebre o falta de aire. Entonces es un diagnóstico clínico sutilmente diferente.

Presta atención a tu temperatura: Poland dice que es muy poco probable que las alergias provoquen fiebre. Por lo general, tampoco causan dificultad para respirar, a menos que tengas una afección preexistente como el asma.

Los síntomas de alergia ocurren regularmente y generalmente son leves.

Poland dice que si has tenido los mismos síntomas aproximadamente el mismo momento, año tras año, probablemente estés experimentando alergias estacionales. En ese caso, los medicamentos de venta libre y otras precauciones de salud regulares te ayudarán a sentirte mejor.

Los síntomas de coronavirus y gripe pueden ponerte fuera de juego.

“Si tienes un caso agudo de coronavirus o gripe, te sentirás tan cansado, tan adolorido, que básicamente te llevarán a la cama. Todos verán la diferencia”, dice Poland. “Las alergias pueden hacer que te sientas cansado, pero no van a causar dolor muscular o articular intenso”.

LEE: Trump dijo no saber que las personas morían de gripe… pero su abuelo falleció por esta causa, según su biógrafa

Los síntomas de resfriado y gripe leve generalmente se resuelven solos.

Con enfermedades normales, comenzarás a sentirse mejor con el descanso y la atención adecuada dentro de unos días (a menos que seas anciano o tengas otras afecciones de salud, en cuyo caso incluso las enfermedades leves pueden demorar más).

El coronavirus y los síntomas agudos de la gripe podrían empeorar con el tiempo.

Si tienes un caso desagradable de gripe o coronavirus puedes empeorar cuando esperas mejorar. Esta es una señal segura para buscar atención médica.

“Lo que aumentaría la sospecha de coronavirus sería si tuvieras dificultad para respirar”, dice Poland. “Las personas también pueden desarrollar neumonía por la gripe, que tiene una presentación similar, por lo que de cualquier manera querrás buscar atención médica”.

Los primeros síntomas de alergias, resfriado, gripe y coronavirus podrían ser similares.

Desafortunadamente, dice Poland, las etapas iniciales de resfriados, gripes y coronavirus pueden ser muy similares, y algunos casos de coronavirus y gripe pueden ser tan leves que no levanten ninguna señal de alerta. Es por eso que debes prestar atención para ver si tus síntomas persisten, especialmente si estás en un grupo de riesgo.

“Estamos preocupados por las personas mayores, las personas con asma u otras enfermedades pulmonares, las personas con enfermedades cardíacas o diabetes, y también las mujeres embarazadas”, dice Poland.

Los casos de coronavirus generalmente tienen algún contexto.

Entonces crees que tienes el coronavirus. Poland dice que cualquier médico te hará algunas preguntas contextuales, como:

¿Has viajado recientemente y, de ser así, a dónde?

¿Has tenido a alguien en tu casa o has tenido un compañero de trabajo o compañero de escuela que haya viajado? ¿A dónde fueron?

¿Has tenido a alguien en tu casa de las áreas donde el brote está más concentrado?

¿Has estado en un crucero?

¿Vives cerca de un área donde hay un brote?

“Eres como un detective, tratando de aceptar y reunir datos”, dice Poland. “Si alguien que no ha abandonado el centro de Kansas cree que tiene el coronavirus, yo diría que tome un Tylenol, tome muchos líquidos y descanse”.

Puede sonar duro, pero la disponibilidad actual de pruebas, tratamiento y respuesta adecuada al virus no se adapta a inclinaciones vagas.

“Si estás preocupado, llama a tu médico”, dice Poland. “Describe tus síntomas y tomarán una decisión. No puede evaluar a todos y no puede evaluar a nadie repetidamente”.

Esta también es una oportunidad para pensar un poco antes de competir por un diagnóstico.

“Darías el siguiente paso si tu sospecha aumenta”, dice Poland.

LEE: Coronavirus hoy: Los casos de coronavirus rebasan los 115.000 en todo el mundo

El hecho de que no sea el coronavirus no significa que no sea grave.

“En los últimos meses, 30 millones de estadounidenses han sido contagiados con un virus”, dice Poland. “Alrededor de 300.000 a 500.000 de ellos fueron tan graves que tuvieron que ser hospitalizados, y alrededor de 30.000 de ellos murieron. Es el virus de la influenza. Estamos tan culturalmente insensibles a ‘solo la gripe’ que no lo tomamos en serio a pesar de las cifras. Y, en contraste, el coronavirus ha matado a unos 3.300 en aproximadamente el mismo tiempo”.

Sí, el coronavirus puede tener una tasa de mortalidad comparativamente más alta, pero Poland también señala que cuantas más personas estén contagiadas, es más probable que la infección se propague a otros.

Esto significa que incluso con la diferencia estadística en las tasas de mortalidad, la gripe es más frecuente y es mucho más probable que sea un problema para la persona promedio.

“Cuando tienes 30 millones de infectados, es fácil infectar a los próximos 10 millones”, dice Poland.

Conclusión.

Si bien es importante tomar precauciones para prevenir la propagación del coronavirus, es posible que tengas que vivir con cierta incertidumbre cuando se trata de las ansiedades generales de salud que inspira.

Depende de ti mantenerte alerta, tener en cuenta tu historial médico, controlar cualquier síntoma y pensar críticamente si tu situación específica te pone en riesgo, o si solo necesitas un medicamento para la alergia y descansar un poco.