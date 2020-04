Fiscalía de Colombia imputará cargos a alcalde que se reunió con Duque y luego dio positivo por coronavirus

Noticias CNN

(CNN Español) — La Fiscalía General de Colombia solicitó este miércoles una audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, “contra quien se abrió investigación por falsedad ideológica en documento público (artículo 286 CP), por supuestamente omitir, en el protocolo de ingreso a la Presidencia de la República, información sobre su estadía en otros países”.

López Castrillón, quien se había reunido con el presidente Iván Duque el 14 de marzo, informó cinco días después que tenía covid-19.

“Quiero señalar que algunas personas intentan ocultar a veces estos resultados, eso no es una actitud responsable ni seria. Quiero decirles que todos debemos seguir un ejemplo. Al primer síntoma que tengamos de esta enfermedad, debemos acudir a los centros médicos”, había indicado el mandatario de la capital del departamento de Cauca en su cuenta de Twitter.

CNN se comunicó con la oficina de prensa de la Alcaldía de Popayán, donde señalaron que el alcalde está de licencia y nos remitieron a la declaración de López Castrillón en su cuenta de Twitter.

El 20 de marzo -por medio de un video- López Castrillón aseguró que no evadió protocolos sanitarios, ya que según él, cuando regresó de Marruecos el primero de marzo (habiendo pasado por España) no había medidas de cuarentena aún en Colombia y él no tenía síntomas.

#Aclaración pic.twitter.com/0HIO4MgGRy

— Juan Carlos López Castrillón (@jclopezcastri) March 21, 2020

El alcalde señala que el 14 de marzo, cuando se reunió con el presidente Duque en la Casa de Nariño, al ingreso manifestó que no había estado fuera del país en los últimos 14 días. “Al hacer memoria, en esa fila, para mí habían ya pasado las dos semanas sin estar fuera del país, dato que suministré sin ninguna intención de evadir ningún tipo de protocolo”.

Según la Presidencia de Colombia, el protocolo para el ingreso a la Casa de Nariño se había seguido estrictamente ese día cuando Duque recibió a los alcaldes y gobernadores. Entre otros incluía registro con nombres y apellidos, toma de temperatura, cuestionario sobre posibles síntomas, información sobre países visitados, específicamente lugares en riesgo durante los últimos 14 días, contacto con personas con síntomas o contagiadas en ese período.

El comunicado de la Presidencia del 20 de marzo indica que López Castrillón respondió de manera negativa a las preguntas sobre síntomas como fiebre o tos, países visitados en los últimos 14 días y contacto con personas con síntomas.

Según el comunicado de la Fiscalía, este delito contempla una pena de prisión de 64 meses y una inhabilidad de 144 meses para ejercer cargos públicos.

— Fernando Ramos de CNN en Español en Bogotá colaboró con este informe.