Si usas una mascarilla por la emergencia del coronavirus, haz estas tres cosas

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) continúan analizando posibles cambios a sus recomendaciones para el uso de mascarillas por el público en general.

Mientras tanto, el cirujano general de EE. UU., Dr. Jerome Adams, dijo que hay tres cosas que uno debe hacer si decide usar una mascarilla.

Lo explicó en el programa “Today” el miércoles:

No te toques la cara: “Si van a usar una protección para la cara, intenten no tocársela. Tengan mucho cuidado y asegúrense de no tocarse la cara”, dijo Adams a Savannah Guthrie de NBC.

No uses un N95: “Si van a usar una protección para la cara, guarden las máscaras N95 para los trabajadores de la salud que las necesitan”, dijo Adams.

Quédate en casa: “Usar una máscara para la cara no significa que no tengan que practicar el distanciamiento social. Lo más importante que pueden hacer es quedarse en casa ahora mismo, y no queremos que la gente se sienta como ‘OK, me estoy cubriendo la cara, así que ahora está bien que salga en público’”, dijo.