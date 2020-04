Esposa de Kobe Bryant anuncia lanzamiento del último libro de la estrella de la NBA

Noticias CNN

(CNN) — Vanessa Bryant anunció un nuevo libro creado por su difunto esposo, Kobe Bryant, quien murió junto a su hija Gianna de 13 años y otras siete personas en un accidente de helicóptero en enero en Calabasas, California.

La exestrella de los Lakers de Los Ángeles había concebido una serie de fantasía para adultos jóvenes. Ahora, su esposa anunció en su cuenta de Instagram que el segundo libro, titulado “The Wizenard Series: Season One”, ya está a la venta.

“¡Bienvenido de nuevo a Dren!”, escribió en la descripción de un video que muestra la portada del nuevo libro. “Esperamos que estén listos para ponerse al día con los West Bottom Badgers para otra temporada mágica de baloncesto. La Serie #Wizenard: primera temporada, ya está A LA VENTA”, completó.

El nuevo libro sigue al primero de la serie, lanzado el año pasado y titulado “The Wizenard Series: Training Camp”.

Kobe Bryant trabajó con el escritor Wesley King en su serie imaginaria, que sigue a los West Bottom Badgers, un equipo de baloncesto en un barrio azotado por la pobreza, quienes reciben ayuda de la experiencia y la magia de su entrenador, el profesor Wizenard.

La estrella de la NBA habló con Barnes & Noble el año pasado sobre el primer libro.

“Es una mezcla de dos de mis pasiones: el deporte y la narración de fantasía”, dijo Bryant. “Soy un lector voraz y un gran admirador de Harry Potter. Por lo tanto, fue algo natural para mí viéndolo desde esa perspectiva”.

También dijo que el equipo de baloncesto de la escuela secundaria de Gianna había leído la novela inicial, y que les encantó.

“Su primera reacción fue sobre el libro en general. ¡Piensan que es hermoso!”, dijo Bryant. “La apariencia es muy diferente a la de muchos otros libros para niños, por lo que respondieron de manera muy positiva. En cuanto a la historia en sí, disfrutaron del formato, lo que les da una ventana a las perspectivas de los cinco personajes principales”.

Las actividades profesionales de Bryant se extendieron mucho más allá de la cancha de baloncesto. Además de la serie de libros, ganó un Oscar a mejor cortometraje animado por “Dear Basketball”, basado en un poema que él escribió.