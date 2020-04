¿Puede tu matrimonio sobrevivir al coronavirus?

Noticias CNN

(CNNI) — Incluso para aquellos de nosotros con los matrimonios más felices y estables, el distanciamiento social para combatir el covid-19 provee algunos serios desafíos para nuestras respectivas uniones.

Estamos confinados a espacios pequeños con nuestras parejas, con poco o ningún respiro. Tenemos que equilibrar nuestra vida profesional y personal, 24 horas al día, siete días a la semana. Añade niños pequeños (o incluso adolescentes) a la mezcla y puede ser una receta para el desastre— o, peor aun, un divorcio.

CNN habló con varios terapeutas licenciados en Matrimonio y Familia, psicólogos clínicos y personas casadas sobre cómo asegurarte de que tu unión no sea una víctima de la pandemia de coronavirus.

Comunicar, comunicar, comunicar

El secreto de cualquier relación saludable es la comunicación.

Es cierto en circunstancias normales, y en tiempos de coronavirus. Para algunos, esto podría significar reuniones periódicas para compartir cosas nuevas del futuro. Para otros, podría ser un registro diario donde se evalúa cómo se siente cada persona física y emocionalmente. Michele Weiner-Davis, una terapeuta matrimonial y familiar en Boulder, Colorado, dijo que no importa tanto el cómo se comuniquen las parejas durante los cierres parciales por coronavirus, sino simplemente que intenten hacerlo.

“Los mayores desafíos que he enfrentado hasta ahora son los casos en que ambos cónyuges miran lo que está sucediendo con lentes diferentes —una persona piensa que todo se está derrumbando y la otra persona piensa que la gente está exagerando la situación”, dijo Weiner-Davis, quien tiene una concurrida práctica de teleterapia.

“Cuando la gente tiene diferentes perspectivas, tiene diferentes ideas de lo que se debe hacer, y la única forma de solucionarlo es comunicándose”.

Acoge el espacio

La mayoría de las parejas pasan la mayor parte del día separados —al menos una persona sale de la casa para ir a trabajar. Ahora, sin embargo, debido a que las compañías ordenan a los empleados que trabajen desde casa y hay cierres obligatorios del gobierno, ambas personas deben pasar casi todo su tiempo bajo el mismo techo.

Particularmente para las parejas que viven en hogares más pequeños, este escenario puede hacer sentir que ninguna de las personas tiene mucho (o algún) espacio personal.

Por esta razón, muchos expertos sugieren reconocer la importancia del tiempo a solas. Alev Ates-Barlas, terapeuta del estado de Nueva York, dijo que intenta enseñarles a las parejas a identificar si son individuos que necesitan de un compañero para regular sus emociones, o individuos que encuentran consuelo en regular sus propias emociones.

“Es importante que las parejas sepan donde caen en estas dos categorías para que no terminen asumiendo que tu necesidad de regulación es en realidad una necesidad de tu pareja”, dijo.

“Si tú sabes que tu pareja es un autorregulador, entonces no debes perseguirlo o involucrarlo”, dijo Ates-Barlas. “Una vez que tú te regulas, escuchar atentamente puede ser una buena manera de eliminar las causas de fricción y puedes usar eso como una oportunidad para mayor comprensión y aprendizaje mutuo”.

En otras palabras, Ates-Barlas dijo que la mejor manera de superar una situación tensa con tu pareja en las próximas semanas podría ser ponerse los auriculares y meditar, o sentarse tranquilamente en un rincón.

A veces, “todo lo que se necesita es un rincón tranquilo en tu casa por cinco minutos”, dijo.

Mantén la calma

En los días posteriores a las súplicas del gobierno para implementar el distanciamiento social, es posible que hayas visto un tuit de la escritora y editora Molly Tolsky que sugiere a las parejas que repentinamente se ven obligadas a trabajar desde casa juntos, deberían crear un compañero imaginario de trabajo al que puedan culpar de los desacuerdos.

“Consejo para parejas que de repente trabajan juntas desde casa”, tuitió Tolsky. “Consíganse un compañero imaginario de trabajo para culparlo de las cosas. En nuestro apartamento, Cheryl sigue dejando sus vasos de agua sucios por todas partes y realmente no sabemos que hacer con ella”.

Alexandra Fondren, una profesional de relaciones públicas en el norte de California, tomó el consejo muy en serio.

Inmediatamente, ella y su esposo comenzaron a culpar a “Cheryl” por todas las cosas que uno de ellos hizo para molestar al otro.

“Nunca había notado que Cheryl era tan adicta al chocolate”, escribió Fondren en un correo electrónico reciente, en tono de burla. “Escuché que es una enfermedad fácil de ocultar, pero las envolturas vacías que se encuentran alrededor de toda la ‘oficina’ son esclarecedoras, principalmente porque ninguno de los contenidos fue ofrecido alguna vez a sus compañeros de trabajo.

Otras parejas han encontrado consuelo en compartir historias de videoconferencias relacionadas con el trabajo que salieron mal. Algunos incluso han adoptado #CovidConfessions, o sea #ConfesionesCovid, un fenómeno de las redes sociales a través del cual las personas comparten verdades sobre las vidas que mantuvieron en secreto hasta la pandemia.

Establecer rutinas

Nadie está familiarizado con “la nueva normalidad” del distanciamiento social todavía, y con las noticas sobre la pandemia cambiando rápidamente, cada día trae consigo una nueva realidad.

En medio de este tumulto constante, Lee Miller, una terapeuta matrimonial y familiar en el oeste de Los Ángeles, dijo que es aconsejable crear nuevas rutinas para dar sentido y propósito a la vida mas allá de lo mundano. Específicamente, Miller dijo que asignará roles cada día: quien cocina, quien limpia, quien contesta el teléfono, entre otros.

“Esto ni siquiera se acerca a una situación típica, lo que significa que hay una serie de roles diferentes que ambos socios tendrán que desempeñar mientras trabajan a través de la realidad actual,” dijo. “Es muy importante programar un tiempo para sentarse y hablar sobre cuales son sus expectativas el uno del otro durante este tiempo”.

En Nueva York, Carrie Ingoglia y su esposo Ron Richards han ideado una estrategia ganadora para equilibrar el trabajo desde casa en un apartamento de 53 metros cuadrados y la crianza de gemelos de 15 meses.

Richards intenta programar llamadas de trabajo cuando es probable que los bebés tomen una siesta. Ingoglia los lleva a caminar cuando Richards necesita concentrarse. Ambos dejan de trabajar por completo durante las comidas de los bebés. Los adultos hacen un gran esfuerzo para animarse mutuamente.

“Esto no quiere decir que no peleemos porque lo hacemos,” dijo Ingoglia, una directora creativa. “Pero nos conocemos lo suficiente para saber que un momento de disputa no es un reflejo de nuestro compromiso.

Consigan terapia

Todos estos consejos son un buen comienzo. Para asistencia comprensiva en manejar situaciones difíciles y potencialmente sensibles, siempre es buena idea buscar una nueva relación con un terapeuta capacitado.

Holly Daniels, directora gerente de asuntos clínicos de la Asociación de Terapeutas de Matrimonio y Familia de California, dijo que la terapia regular puede ayudar a las personas a superar incluso la ansiedad más intensa.

“El hecho de tener a alguien con quien hablar, alguien que pueda ayudarte a resolver algunos de esos problemas difíciles, es invaluable”, dijo Daniels, una terapeuta con una práctica privada en Los Ángeles. “Ahora más que nunca, los terapeutas se están volviendo indispensables para brindar a las personas las herramientas que necesitan para superar cualquier situación”.

Afortunadamente, hoy es más fácil que nunca conectar con un terapeuta.

A partir del 17 de marzo, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que hace cumplir la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA por sus siglas en inglés) dijo que no impondría sanciones contra los proveedores cubiertos por el incumplimiento de las normas de HIPAA relacionadas con la disposición de servicios de telesalud durante este tiempo.

Eso significa que un proveedor que necesita proporcionar servicios de telesalud a sus pacientes durante este tiempo puede usar plataformas que de otro modo no serian compatibles con HIPAA, como Zoom, FaceTime o Skype. Muchos gobiernos estatales hicieron decretos similares.

No insistas por sexo

No, tener relaciones sexuales con tu pareja no aumentará tus probabilidades a contraer coronavirus.

Aun así, según Britney Blair, una psicóloga clínica y terapeuta sexual en el norte de California, puedes encontrar que el deseo sexual en tiempos de coronavirus no es lo que suele ser, ya que el estrés perjudica al libido en aproximadamente el 85 por ciento de nosotros.

“Es normal estar menos interesado [en sexo] en tiempos de crisis”, dijo. “Si tú eres una del 15 por ciento de personas que no son afectadas por el estrés, entiende que tu pareja puede estar del otro lado.

Blair, quien recientemente cofundó la aplicación de consejos sexuales Lover, se refirió a este fenómeno como una “discrepancia de deseo” y dijo que ocurre naturalmente en

cada pareja, pero que se puede acentuar en momentos como este. Agregó que la única forma de evitar este obstáculo es crear un espacio seguro sin condiciones.

Específicamente, Blair señaló que fastidiar o avergonzar a tu pareja para que tenga relaciones sexuales hará que ambas partes se sientan deprimidas.

“Una jugada incorrecta y la pareja con más ganas podría terminar sintiéndose rechazada mientras que la pareja con menos ganas se podría sentir culpable”, dijo. “Lo último que cualquiera de nosotros necesita en este momento es más estrés”.

Enfóquense en las cosas pequeñas

Es fácil sentirse abrumado por el temor existencial frente a esta pandemia, que cambia a diario. Este estado de pánico solo complica aún más tu relación con tu pareja. En lugar de permitirte ser provocado, respira hondo y concéntrate en las cosas pequeñas — especialmente aquellas que puedas apreciar con tu pareja.

Rob Bhatt, escritor en Seattle, dice que él y su esposa, una consejera de salud mental, han hecho exactamente esto, aprovechando el tiempo adicional que pasan juntos ya que viven en una región que emitió orden de cierre parcial a principios de este mes.

“Solíamos cenar afuera con más frecuencia; una vez que esto comenzó, he estado haciendo pizza desde cero” dijo Bhatt. “Solíamos ver las noticias durante la cena, pero ahora apagamos la televisión y solo hablamos”.

Bhatt continuó: “La mayoría de las veces tenemos estos momentos de gratitud por algunas cosas muy básicas que podemos hacer juntos, y esperamos que todos podamos superar esta cosa horrible pronto”.

Daniels, la terapeuta, agregó que a veces incluso los gestos más simples pueden establecer el tono.

“Simplemente tomarse el tiempo para detenerte, mirar a tu pareja y decirle ‘gracias’ puede hacer una gran diferencia”, dijo.

Si te sientes inseguro

Por supuesto, hay otro aspecto de estar atrapado en la casa con un cónyuge — uno que puede ser seriamente grave según la situación.

Si has sido víctima de violencia doméstica, ningún bloqueo o cuarentena es más importante que tu salud.

La policía y otros servicios de respuesta a emergencias funcionan normalmente, y si te preocupa tu seguridad personal, asegúrate de llamar a las autoridades de inmediato. La línea directa de violencia doméstica es 800-799-7233, o vaya a The Hotline.