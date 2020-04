A dos años del golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a la Juventus

Noticias CNN

(CNN Español)– El 3 de abril de 2018, Cristiano Ronaldo dejó su huella en los libros de la Liga de Campeones con un golazo que dio la vuelta al mundo.

Fue en la victoria de visitante del Real Madrid ante la Juventus en la fase de cuartos de final. A los 63 minutos, el portugués recibió un pase de Dani Carvajal y pateó el balón de chilena para su segundo tanto de la noche.

Two years ago today, Cristiano Ronaldo scored one of the best Champions League goals ever: that overhead kick vs. Juventus 💥 @brfootball pic.twitter.com/1KD8RDwnjn

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2020

En las tribunas se desató la euforia. El director técnico merengue, Zinedine Zidane, regaló a las cámaras una expresión peculiar.

Zinedine Zidane’s reaction to Cristiano Ronaldo’s overhead kick is all of us. pic.twitter.com/AxNxIWrwp3

— ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2018

El Juventus Stadium reconoció a Cristiano. Ambas aficiones aplaudieron la gran jugada del 5 veces ganador del Balón de Oro. El partido terminó 3 goles a 0. En aquella edición del torneo, Real Madrid obtuvo su tercer trofeo consecutivo de Liga de Campeones y la decimotercera corona en su historia, tras derrotar a Liverpool en la final.

Actualmente, Cristiano Ronaldo es jugador de la Juventus, con 53 goles en 75 partidos disputados.