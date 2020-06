ANÁLISIS: Un Trump desafiante mientras el cambio cultural se extiende por Estados Unidos

Noticias CNN

(CNN) — Mientras más profundo sea el cambio en Estados Unidos, más se sumerge el presidente Donald Trump en posiciones que incluso algunos de sus aliados naturales han abandonado recientemente.

Defendiendo la memoria de los generales confederados, recorriendo orgullosamente el país sin usar una máscara y amenazando con enviar tropas para contrarrestar a manifestantes en Seattle, Trump solidificó su discurso de reelección el jueves como un baluarte que va contra una transformación cultural.

En esencia, está argumentando que hay algo fundamentalmente antiamericano y liberal en descartar finalmente los símbolos e imágenes de la Guerra Civil, creyendo que el racismo sistémico mancha a la fuerza policial o encubriendo para prevenir la propagación de un virus mortal que está tratando de hacer desaparecer.

MIRA: Trump aceptará la candidatura en Jacksonville, tras retirar la mayor parte de la convención de Charlotte

La conducta del presidente es consistente con toda una vida yendo en contra de la multitud y su impulso de usar coyuntura racial y cultural para su propio beneficio. En un momento en que gran parte del país, incluso muchas personas e instituciones instintivamente conservadoras, participan en un juicio racial, aparentemente está apostando a que sus posiciones encenderán y expandirán su base política y lo llevarán a una victoria contundente en noviembre.

Como lo hizo con su eslogan de campaña “Make America Great Again”, Trump invoca implícitamente una visión pasada idealizada de una nación sin mancha por la corrección política, donde los valores conservadores blancos eran dominantes, que parece incompatible con un país cada vez más diverso. Al mismo tiempo, difunde una realidad alternativa de que la pandemia ha terminado, a pesar de los crecientes casos en muchos estados, para convencer a los votantes de que la economía fuerte que utilizaba como principal argumento de reelección está camino de regreso.

La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, anunció el jueves que Trump aceptará la nominación en una arena de 15.000 personas en Jacksonville, Florida, no en Charlotte, Carolina del Norte, como estaba planeado, después de que el presidente cuestionó las pautas de distanciamiento social que el gobernador demócrata del estado de Tar Heel impuso sobre la celebración que quería.

La reanudación de los eventos de campaña del presidente, que volverá al escenario en Tulsa, Oklahoma, la próxima semana, es crucial para llevar a casa esta doble estrategia. Pero la realidad se entromete; los asistentes deberán aceptar un descargo de responsabilidad que estipula que no demandarán a la campaña de Trump si contraen coronavirus en una multitud abarrotada. En sí mismo, el evento será un repudio simbólico masivo de la idea de que hay alguna razón para que los estadounidenses cambien sus comportamientos y actitudes frente a dos crisis nacionales masivas.

Pero a medida que el presidente fortalece sus posiciones de guerra cultural, alinea a sus propios generales, algunos senadores republicanos, ejecutivos que dirigen ligas deportivas y estadounidenses que dicen a los encuestadores que están incómodos con su manejo de la pandemia y las secuelas de la muerte de George Floyd.

MÁS: Este es el verdadero peligro si Donald Trump pierde las elecciones de 2020

Líderes militares se sorprendieron por la negativa de Trump a cambiar el nombre de las bases nombradas por generales confederados, que tomaron las armas contra los Estados Unidos en una guerra civil luchada por preservar la esclavitud. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, ahora dice que se equivocó al dejarse arrastrar a la famosa sesión de fotos de Trump luego de la fuerte dispersión de manifestantes pacíficos fuera de la Casa Blanca la semana pasada.

NASCAR, el circuito de carreras de autos que se ve como un bastión de los valores del sur, ha prohibido a la bandera confederada de sus pistas en el último movimiento deslumbrante para abordar una efusión nacional provocada por la muerte de Floyd. La NFL se disculpó con sus propios jugadores negros, a quienes Trump criticó por arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial.

Incluso algunos senadores republicanos, de cuyo apoyo Trump normalmente puede depender sin siquiera preguntar, rompieron con el presidente en la controversia sobre los símbolos confederados. Algunos políticos locales en varios bastiones conservadores del sur se están moviendo sobre el tema de los monumentos confederados. Y a diferencia de Trump, la mayoría de los senadores republicanos caminan por el Capitolio con máscaras para ayudar a reducir la transmisión del nuevo coronavirus, obedeciendo el consejo del gobierno de los expertos que el presidente ha tomado la decisión política de debilitar.

Trump también insiste en que no hay racismo sistémico en la policía, ya que establece una plataforma de “ley y orden” que cree que es atractiva para un grupo más amplio que solo su base política. Dijo el jueves durante un viaje a Texas que las tropas de la Guardia Nacional cortaron a los manifestantes en Washington “como un cuchillo en la mantequilla” y renovó su promesa de “dominar” las calles.

MÁS: Alto general se disculpa por aparecer en una sesión fotográfica con Trump después de la expulsión forzosa de manifestantes

El presidente, con un ojo en su base radical, también pareció argumentar que el problema de racismo y discriminación que enfrentan las personas de color era casi igual al que plantean las personas que lo denuncian.

“Tenemos que trabajar juntos para enfrentar la intolerancia y los prejuicios donde sea que aparezcan, pero no progresaremos ni curaremos las heridas al etiquetar falsamente a decenas de millones de estadounidenses decentes como racistas o intolerantes”, afirmó Trump.

Trump busca encender una reacción política

Los instintos de Trump son que los “estadounidenses olvidados” que conforman su base, y mucho más, están enojados y alienados por el ritmo actual de cambio y las restricciones impuestas por los gobiernos a sus actividades durante la pandemia. Está enfrentando deliberadamente a estadounidenses mayores blancos y conservadores que se suscriben a lo que podrían llamar “valores tradicionales” contra el sector más joven, más diverso y más liberal del país, que sorprendió hasta el fondo al vencer a Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

No es la primera vez que el presidente se pronuncia a favor de preservar las imágenes confederadas, lo hizo después de la controversia sobre sus comentarios racialmente cargados acerca de las protestas en Charlottesville hace varios años, en defensa de los partidarios en el sur que creen que tales monumentos son íconos por excelencia de la herencia sureña.

Pero tres años después, Trump parece estar superado por el cambio que estalla a su alrededor, y lo que está en juego en su estrategia es cada vez más alto. Como las encuestas muestran que está mal parado frente al candidato demócrata Joe Biden antes de las elecciones de noviembre, parece que aumentan las posibilidades de que el presidente esté navegando hacia un terreno político que no puede proporcionar una base para su reelección. Su decisión de servir puramente a su base en más de tres años en el poder se enfrenta a su prueba más aguda: es posible que la falta de ampliación de su apoyo haga imposible un segundo mandato.

MÁS: Legisladores de Mississippi presionan para eliminar el emblema confederado de la bandera del estado

Pero el mandatario se apega a su tarea, en la aparente creencia de que su retórica se ve de manera muy diferente fuera de las burbujas de la élite en la costa este. Y se está concentrando en las vulnerabilidades demócratas, por ejemplo, usa el desmantelamiento de la policía para retratar a los demócratas como radicales fuera de la corriente principal estadounidense.

Trump pone a los senadores republicanos en una situación difícil

A lo largo del jueves, las acciones del presidente reflejaron a un político que está convencido de que ha aprovechado el pulso de la nación, que dice que las élites de los medios han ignorado, a pesar de que las encuestas actuales sugieren que pudo haber hecho una apuesta perdedora y en realidad está reduciendo su apoyo.

“Mi administración ni siquiera considerará el cambio de nombre de estas instalaciones militares magníficas y legendarias”, escribió Trump el jueves en Twitter, característicamente encendiendo una escaramuza de guerra cultural que se extendió todo el día. El argumento del presidente de que remover los nombres de los generales de la Guerra Civil sería irrespetuoso con las tropas que se entrenaron en esas bases y luego se fueron a luchar y morir en guerras extranjeras tiene poco sentido lógico.

Pero le permite hacerse pasar por el guardián de los valores conservadores del sur, librando disputas políticas con instituciones de élite de establecimiento y formadores de opinión, una dinámica que siempre busca crear y que ha tenido éxito en el pasado.

El último alboroto del presidente es desagradable para muchos senadores republicanos, especialmente para aquellos que ya se enfrentan a duras peleas de reelección y temen ser arrastrados por un presidente cada vez más impopular, que cayó a un índice de aprobación del 38% en una encuesta de CNN esta semana.

Una comisión del Senado liderada por los republicanos votó en contra de los deseos de Trump el jueves de apoyar una enmienda escrita por la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts para eliminar los nombres de los líderes confederados de las bases militares, lo que genera una amenaza de veto en la Casa Blanca.

“Siempre hay una historia que no queremos olvidar”, dijo el senador Mike Rounds, un republicano de Dakota del Sur que forma parte de la Comisión de Servicios Armados del Senado y apoya el plan. “Con respecto a eso, estoy de acuerdo con el presidente en que no queremos olvidar nuestra historia … pero al mismo tiempo, eso no significa que debamos continuar en esas bases con los nombres de las personas que lucharon contra nuestro país”.

Los próximos meses, a la luz de los cálculos extraordinarios que muchos estadounidenses blancos tienen sobre la raza, tal vez por primera vez, mostrarán si las estrategias de Trump serán tan exitosas como lo fueron hace cuatro años. Y eso lleva a una pregunta más, una cuestión moral, sobre si un presidente, el jefe titular de la nación, debe trabajar para conciliar las aspiraciones nacionales de igualdad en lugar de interponerse en el camino por sus propias razones políticas.