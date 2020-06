Guerrilla del ELN secuestra a una suboficial del Ejército de Colombia

Noticias CNN

(CNN Español) – El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó este jueves que tiene en su poder a la cabo tercero del Ejército de Colombia Nubia Alejandra López. La militar desapareció la noche del domingo 7 de junio, luego de salir de casa de una amiga en el municipio de Saravena, Arauca, territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela.

“La suboficial del Ejército Nubia Alejandra López Correa está transitoriamente privada de la libertad por unidades del Frente de Guerra Oriental. Recibirá el trato que demanda el humanismo revolucionario y garantizaremos su integridad física”, dijo grupo guerrillero en un comunicado.

El texto del ELN añadió que “la privación de la libertad responde a la labor de inteligencia, de registro y control en operativo de seguridad cotidianos que realizan unidades de nuestra fuerza, a nivel urbano y rural”.

La madre de la militar, Olga Cecilia Correa, ruega por su pronta liberación. “Hasta anoche nos dimos cuenta de que el ELN la tenía. En medio de todo, nos sentimos tranquilos de saber que está viva. Ellos dicen que le van a respetar su vida y su integridad,” dijo Correa.

Según algunos testigos, tres hombres se acercaron en una moto cuando Nubia caminaba de regreso a casa, la interceptaron y se la llevaron. “Ella enemigos no tiene, nunca hemos recibido amenazas, no pensamos que esto podría pasarle a ella. A ella la quieren mucho en su pueblo”, expresó Correa a CNN.

La madre de la joven denuncia además que fue estafada en un intento desesperado por volver a ver a su hija. Cuenta que el 9 de junio accedió a entregar una suma de dinero como se lo exigieron en una llamada telefónica. “Nos estafaron a nombre del ELN y pagué cierta cantidad de dinero con la esperanza que nos la iba a devolver. Es el desespero de madre de querer a mi hija. Entregamos el dinero y, como no sabíamos quién la tenía, lo dimos. Mi hijo fue al lugar donde nos iban a entregar mi hija, supuestamente en Arauquita, pagamos y pasaron las horas, y ahí no dimos cuenta de que no era verdad”.

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal de Arauca, un comando especial de la Policía, junto con otras unidades, dice que investiga esta denuncia de extorsión.

El comandante general del Ejército de Colombia, Eduardo Enrique Zapateiro, rechazó el secuestro de López Correa. “Este repudiable hecho atenta contra los derechos humanos y se constituye como una infracción grave al derecho internacional humanitario. Un deplorable atentado contra una mujer militar que se encontraba disfrutando del turno de sus vacaciones”, sentenció Zapateiro en un video publicado en Twitter.

#Declaración Sobre el secuestro de nuestra cabo tercero Nubia Alejandra López. #LibérenlaYa pic.twitter.com/RUuF3EGaTf

— MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) June 12, 2020

La joven de 23 años es la menor de cuatro hermanos. Ingresó al Ejército en 2018 y es estudiante de diseño gráfico. Su mamá cuenta que el sueño de ella es ser oficial. “Hace unos días me dijo que iba a hacer una maestría. Además de su cargo de diseñadora, ella es docente y quería hacer su maestría para continuar en el Ejército”, aseguró su madre mientras espera el pronto regreso de su hija a casa.

La noticia de Nubia López se da a conocer pocos días después del pronunciamiento del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, quien denunció el incremento de secuestros en el país por parte de la guerrilla del ELN. Ceballos afirmó que estos actos “no son una muestra de voluntad de paz”. Según el gobierno, el grupo armado tiene al menos a 19 rehenes.