Trump reprograma mitin de Tulsa porque coincidía con conmemoración del fin de la esclavitud

Noticias CNN

(CNN Español) — El presidente Trump tuiteó que está reprogramando su evento de campaña de Tulsa porque se celebra el 19 de junio. El mitin fue programado para el día siguiente, 20 de junio.

“Anteriormente habíamos programado nuestro evento #MAGA en Tulsa, Oklahoma, para el 19 de junio, un gran problema. Desafortunadamente, sin embargo, esto caería en el día festivo de Juneteenth. Muchos de mis amigos y partidarios afroamericanos se han comunicado para sugerirnos que consideremos cambiar la fecha… por respeto por esta festividad, y en observancia de esta importante ocasión y todo lo que representa. Por lo tanto, he decidido trasladar nuestra manifestación al sábado 20 de junio para cumplir con sus solicitudes… Ya hemos recibido solicitudes de boletos de más de 200.000 personas. ¡Espero verlos a todos en Oklahoma!”.

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

El 19 de junio, una fecha conocida como “Juneteenth” (una palabra que mezcla june y nineteenth, por el 19 de 1865) y marca el final de la esclavitud en Estados Unidos. Conmemora el día en que el mayor general del ejército de la Unión, el general Gordon Granger, entró en Galveston, Texas, y les notificó a los esclavos su emancipación.

En Tulsa, Oklahoma, ocurrió hace 99 años una masacre racial que, como describe Frida Ghitis, “permanece como uno de los peores actos de violencia racial en la historia de Estados Unidos”: en 1921 cientos de negros fueron asesinados cuando multitudes blancas saquearon y quemaron lo que había sido un próspero vecindario conocido como “Black Wall Street”.

Con información de Harmeet Kaur