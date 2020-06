Fernando Muslera, portero uruguayo del Galatasaray, sufre lesión de tibia y peroné

Noticias CNN

(CNN Español) — El club de fútbol turco Galatasaray informó este domingo en su cuenta oficial de Twitter que el portero uruguayo Fernando Muslera sufrió una fractura de tibia y peroné durante el partido por la Superliga Turca contra el Çaykur Rizespor, que el conjunto de Muslera perdió por 2-0.

Regarding the injuries of Fernando Muslera and Florin Andone pic.twitter.com/8sfogRo8b9

— Galatasaray EN (@Galatasaray) June 14, 2020

Galatasaray dijo que están haciéndole exámenes para poder planificar su intervención quirúrgica.

Muslera, es el capitán del equipo turco y portero titular de la selección Uruguay.

Fernando Muslera is getting carried to the hospital after the injury he sustained in the penalty box.

We wish our captain a full health and speedy recovery.

— Galatasaray EN (@Galatasaray) June 14, 2020