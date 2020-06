Encuentran muerta a activista de Black Lives Matter una semana después de su desaparición en Florida

Noticias CNN

(CNN) — Una activista de Black Lives Matter de 19 años de edad proveniente de la Florida fue encontrada muerta una semana después de su desaparición.

La policía de Tallahassee encontró los cuerpos de Oluwatoyin “Toyin” Salau y de Victoria Sims, de 75 años, el sábado. Sus muertes están siendo investigadas como homicidios.

Los agentes arrestaron a un sospechoso, Aaron Glee, de 49 años, dijo el Departamento de Policía de Tallahassee.

Salau fue vista por última vez el 6 de junio. Ese mismo día más temprano, tuiteó que había sido agredida sexualmente. Su amiga Chynna Carney confirmó que la cuenta de Twitter pertenecía a Salau.

Los tuits decían que Salau había dejado algunas pertenencias en una iglesia donde buscaba refugio y que un hombre que le había ofrecido llevarla para que recogiera las cosas más tarde la agredió mientras intentaba dormir.

No está claro si Glee es el mismo hombre que Salau informó que la había agredido. CNN se comunicó con la Policía de Tallahassee para confirmar el relato de Salau sobre la agresión sexual y está esperando recibir una respuesta.

Sims fue voluntaria de la organización AARP durante mucho tiempo. Su familia declinó comentar sobre su muerte.

Una activista y amiga de 19 años

Salau había sido amiga de Carney desde antes de la secundaria, dijo. La joven de 19 años aprendió por sí misma a coser, pintar y diseñar su propia ropa.

“Tenía tantos sueños y nunca se rindió”, dijo Carney. Pero también había sufrido una cantidad tremenda de dolor, según la amiga. Carney la describió como una persona triste con el “alma más feliz”.

Y ella siempre fue una defensora del movimiento Black Lives Matter.

“Cuando comenzó a protestar con nosotros, fue lo más feliz que la he visto”, dijo Carney.

Imágenes de Salau hablando en una protesta en honor a Tony McDade, un hombre trans que fue asesinado por la policía de Tallahassee el mes pasado, han circulado rápidamente desde su muerte. En el clip, ella dice que no quiere dividir a las personas, sino unirlas contra la brutalidad policial contra los estadounidenses negros.

Oluwatoyin “Toyin” Salau era una activista y artista autodidacta, según sus amigos.

“Al final del día, no puedo quitarme el maldito color de piel”, dice Salau en el clip. “A donde mi***a quiera que vaya, me perfilan me guste o no… ¿Entonces adivina qué? Voy a morir por eso. Voy a morir por mi jo***a piel. No puedes quitarme mi jo***a negrura”, agrega.

Su pasión la hizo ser querida por Alina Amador, una fotógrafa que frecuentemente reclutaba a Salau para que modelara.

“Su belleza era tan radiante y para ella modelar era tan fácil”, dijo. “Era muy tranquila y gentil”, agregó.

Carney dijo que la muerte de su amiga la motivó a luchar por mujeres negras como Toyin.

“Nunca dejaré de protestar”, dijo Carney. “Lucharé por ella y por los negros y las personas de color hasta que esté muerta”, agregó.