Leire de ‘La Oreja de Van Gogh’: “Con la edad y la experiencia disfrutas más de la calidad que de la cantidad”

Noticias CNN

Nota del editor: Escucha Zona Pop CNN en Apple Podcasts o en Spotify, suscríbete y comparte con tus amigos.

(CNN Español) – Tras permanecer algunos años ausentes, a principios de 2020 el grupo español La Oreja de Van Gogh anunció que habían finalizado su nuevo disco, del que se desprende el primer sencillo, “Abrázame”.

Leire, vocalista de la agrupación, asegura que el abrazo es algo a lo que nadie se resiste: “Todos los humanos necesitamos y deseamos, lo reconozcamos públicamente o no. Esta es una de las primeras canciones que compusimos para este nuevo disco, hace más de un año. Terminamos de grabarla en enero de este mismo año y considerábamos que era la mejor para explicar cómo se encuentra anímicamente el grupo en este momento”.

Zona Pop

¿Cómo ser auténticos con la esencia del grupo, al tener tantas influencias de otros estilos alrededor?

Leire

“Fundamentalmente, hay que ser fiel a uno mismo, creer en lo que haces, disfrutar lo que haces. Cuando haces lo que te gusta, se nota y se traslada a todo eso que generas. Son 25 años del grupo, con canciones llenas de creatividad y de bloqueo, porque hay tiempo para todo. El presente del grupo está más fuerte que nunca, más estable que nunca, hemos llegado a ese punto con la edad y la experiencia, entonces disfrutas más de la calidad que de la cantidad. Ya no te importan las cifras, sino el disfrutar cada momento y cada cosa que haces”.

View this post on Instagram

Las canciones se componen de un diez por ciento de inspiración y un noventa por ciento de transpiración. #abrazame #laorejadevangogh

A post shared by La Oreja de Van Gogh – Oficial (@laorejadevangogh) on Apr 20, 2020 at 1:41pm PDT

Zona Pop

¿Cuál es la historia detrás el video de “Abrázame”?

Leire

“La idea nace del concepto general que queríamos para el arte gráfico del disco. Queríamos que todo tuviera una coherencia. Más que una foto evidente, queríamos que fueran más imágenes que evocaran emociones. Pero el videoclip no era el pensado, nos habían pedido que apareciéramos ahí para que el público nos tuviera presente de nueva cuenta. El mismo fin de semana que teníamos planeado el rodaje del video, comenzó el estado de alarma en España y tuvimos que cancelarlo. La misma compañía productora nos pasó esta propuesta y nos encantó. De las situaciones más adversas se pueden sacar cosas muy positivas y estamos muy felices con los resultados”.

Discografía

Dile al sol – 1998

El viaje de Copperpot – 2000

Lo que te conté mientras te hacías la dormida – 2003

Guapa – 2006

Más guapa – 2006

A las cinco en el Astoria – 2008

Nuestra casa a la izquierda del tiempo – 2009

Cometas Por El Cielo – 2011

El planeta imaginario – 2016

Te invitamos que escuches un episodio nuevo con Leire, vocalista de La Oreja de Van Gogh, quien, desde el comedor de su casa, nos abrió las puertas y nos invitó a sentarnos a la mesa. ¿Qué mensaje envía a todos sus seguidores que se encuentran en casa? ¿Cómo vive Leire esta cuarentena en el País Vasco? ¿Quién trabajó con en la producción del disco para conseguir el sonido emblema?

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.