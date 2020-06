Liberan en Perú a trabajadores secuestrados por hacer mantenimiento a antenas que, según la población, propagan el covid-19

Noticias CNN

(CNN) — Pobladores de la comunidad campesina de Chopcca, ubicada en Huancavelica, Perú, a 400 kilómetros de Lima, liberaron este sábado a un grupo de trabajadores que tuvieron secuestrados desde el miércoles por la noche, que realizaban el mantenimiento de una antena repetidora que lleva el servicio de internet a esa zona del país.

El viernes por la tarde CNN se comunicó con Lorenzo Escobar, presidente de la comunidad campesina de Chopcca, quien señaló que la población creía que una antena 5G iba a ser instalada y que temía morir.

“Los pobladores creen que van a instalar una antena de tecnología 5G”, dijo.

Escobar señaló que los trabajadores se encontraban en un local del ayuntamiento y negó que estuvieran secuestrados, aunque dijo que se quedarían allí hasta que representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la empresa Gilat Perú, operadora de telecomunicaciones en las zonas rurales de Perú y propietaria de la antena en cuestión, llegaran a la comunidad.

Escobar remarcó que lo trabajadores eran alimentados y bien tratados.

La policía peruana presentó una versión distinta e informó a CNN que cuando trataron de intervenir para conocer lo que ocurría con los trabajadores la población no les permitió acercarse a ellos.

Este lunes, CNN logró comunicarse con Arieh Rohrstock, gerente general de la empresa Gilat Perú, que a su vez subcontrata a otras empresas para realizar el mantenimiento de su infraestructura.

Rohrstock dijo que fueron ocho trabajadores de dos empresas subcontratadas por Gilat los que fueron retenidos por los pobladores. Detalló que, al principio, eran cuatro trabajadores retenidos, tras lo cual la antena fue quemada y dejó de funcionar. Esto llevó a que otros cuatro empleados acudieran al lugar y, al igual que los primeros, fueron retenidos por la población.

Rohrstock le dijo a CNN que el sábado, cuando llegó a Huancavelica para conversar con la comunidad de Chopcca, esta le manifestó su incomodidad por la hora en la que el primer grupo de trabajadores llegó al lugar. Sin embargo, sostiene que, según los propios trabajadores, estos llegaron a Chopcca antes de que se iniciara el toque de queda y que, al momento de la intervención, recogían las herramientas que habían dejado en la antena a la que le habían realizado mantenimiento un día antes.

Perú implementó el toque de queda como parte de las medidas para hacerle frente a la propagación del covid-19 en el país.

El miedo de los pobladores a que los trabajadores pudieran contagiarlos del virus fue otra de las preocupaciones que, según Rohrstock, la comunidad manifestó durante la reunión del sábado.

El representante de Gilat sostiene que las personas que fueron retenidas habían sido sometidas previamente a pruebas de detección de coronavirus y que estas habían dado negativo.

Rohrstock también dice que en este encuentro la comunidad expresó temor frente a la posibilidad de que las antenas de la empresa, inclusive la antena 5G que creían sería instalada, afectaran su salud o trasmitieran el covid-19.

La empresa, por su parte, sostiene que solo se estaba realizando mantenimiento a una de sus antenas y que no tienen la intención de instalar tecnología 5G, pues no cuentan con una, ya que no operan telefonía celular en el país.

En declaraciones a la radio RPP, José Aguilar, representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dijo que en Perú no hay antenas 5G, y que el mantenimiento de antenas como la de la comunidad de Chopcca es parte del trabajo que se realiza para expandir la cobertura de Internet en las zonas más alejadas del país y posibilitar la educación a distancia, en medio de la suspensión de las clases presenciales por el covid-19. Según el funcionario, Huancavelica tiene una de las mayores brechas de conectividad de Perú, que alcanza el 40%.

Rohrstock también le dijo a CNN que entre 2016 y 2017 se hicieron charlas de sensibilización en la comunidad de Chopcca para explicarle a la población cómo operan estas antenas y que no causan daños a la salud.

De acuerdo a una publicación de la OMS del día 10 de abril, “los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. El covid-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G”.