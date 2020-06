Piden investigar el despido de una policía negra que intervino cuando un colega estaba haciendo una maniobra de restricción por el cuello

Noticias CNN

(CNN) — Funcionarios de Buffalo, Nueva York, quieren que se investigue el despido de una agente de policía negra que intervino cuando un colega blanco estaba haciendo una maniobra de restricción por el cuello a un sospechoso.

El incidente ocurrió en noviembre de 2006. En ese momento, la agente Cariol Horne había cumplido 19 de los 20 años necesarios para recibir su pensión, dijo a CNN un portavoz de Horne.

Pero Horne fue despedida por intervenir y no calificó para obtener la pensión, según la ciudad.

“Se envió el mensaje de que no se cruza esa línea azul y por eso algunos agentes… muchos agentes no lo hacen”, dijo Horne en una entrevista el martes con Brianna Keilar de CNN.

LEE: Trump firma decreto de reforma policial y ofrece una defensa a pleno pulmón de la policía

“No quiero que ningún agente pase por lo que he pasado yo”, continuó Horne. “Tenía cinco hijos y perdí todo, pero (el sospechoso) no perdió la vida. Entonces, si no tengo nada más por lo que vivir en la vida, al menos puedo saber que hice lo correcto y que (él) todavía respira”, agregó.

Para rectificar lo que percibe como un error, el Consejo Común de Buffalo, la rama legislativa del Gobierno de la ciudad, ha presentado una resolución a la oficina del fiscal general de Nueva York para que se analice el caso por segunda vez.

LEE: Legisladores de Nueva York aprueban proyectos de ley para sancionar la mala conducta de policías

El consejo hace referencia al caso de George Floyd, quien murió después de que el entonces policía de Minneapolis Derek Chauvin le presionara la rodilla en el cuello durante ocho minutos y 46 segundos el 25 de mayo. Chauvin fue despedido y acusado de homicidio intencional sin premeditación. Otros tres agentes en la escena fueron acusados de ayudar e incitar un homicidio intencional sin premeditación y ayudar e instigar un homicidio involuntario.

“Existe la responsabilidad de proponer protecciones especiales para los agentes de policía individuales que intervienen para proteger a los ciudadanos en situaciones de uso excesivo de la fuerza que involucran a otros agentes”, dijo el consejo en su resolución.

La resolución pide al Departamento de Policía de Buffalo que cumpla y capacite a los agentes en la política de “deber de intervenir” dentro de los próximos 30 días y que verifique cualquier discrepancia de asistencia en los días necesarios para que ella reciba su pensión.

Rodilla a cuello, ¿debe EE.UU. prohibir esta maniobra policíaca? 1:51

La política del “deber de intervenir” exige que los agentes protejan a los ciudadanos del uso innecesario o excesivo de la fuerza, dice la resolución.

“Ahora tenemos un fiscal general totalmente diferente, tenemos un clima y una atmósfera y un lente totalmente diferentes en este momento, en todo el mundo, en lo que se refiere a la policía en Estados Unidos”, dijo el presidente del Consejo Común de Buffalo, Darius Pridgen, a la afiliada de CNN WIVB.

MIRA: Protestan a favor del desmantelamiento de policía en condado de Los Ángeles

“Así que creo que es un momento oportuno para revisar este caso y ver si hay violaciones de los derechos civiles que se puedan reparar”, dijo.

Cuando se le preguntó si esperaba que la investigación sobre su caso pudiera llevarla a obtener la pensión, Horne dijo que espera que sí.

“Espero que el alcalde haga lo correcto porque, como dije, ningún agente debería pasar por lo que yo he pasado por hacer lo correcto”, afirmó.

Alcaldesa de Atlanta responde al caso Rayshard Brooks

La oficina del fiscal general de Nueva York le dijo a CNN que no hará comentarios en este momento.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Policía de Buffalo con respecto a este incidente.

Mirna Alsharif de CNN y Jacqueline Rose contribuyeron a este informe