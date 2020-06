¿Por cuánto son infecciosos los pacientes de covid-19 asintomáticos?

Noticias CNN

(CNN Español) – Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas que nos envía nuestros usuarios a través de Twitter. Hoy respondemos las dudas sobre el tiempo de infección que presentan personas asintomáticas, si existe alguien inmune al virus, por qué no nos contagiamos del virus si comemos pero nos dicen que no nos metamos las manos en la boca para prevenir el virus, dudas sobre las pruebas moleculares y serológicas, entre otras preguntas.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a mi cuenta: @DrHuerta.

Dr. Huertas, que hay de cierto que la Ivermectina, se puede tomar preventivamente contra el Covid-19, dice el Científico peruano q trabaja en farvet desarrollando los huevos contra el civid, una dosis cada 20 o 30 días es como un chaleco antivalas, mencionó.Gracias

— cesar.condori.679 (@cesar_679) June 18, 2020

Hola César, no existen estudios científicos que puedan responder a tu pregunta.

Un estudio australiano demostró que la ivermectina puede hacer que las células aisladas se infecten en menor grado con el nuevo coronavirus, pero no se han hecho estudios controlados en seres humanos que demuestren que puedan prevenir o tratar la enfermedad.

La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos ha advertido que su uso no está aprobado contra covid-19 y que el preparado que es para animales no debe ser consumido por seres humanos.

@drhuerta, la duda que tengo es, si la boca es parte de las vías respiratorias, por qué si comemos un alimento contaminando con el SARS-COV2, no nos enfermamos. No logro comprender cuál es la diferencia entre llevar las manos contaminadas o un alimento contaminado a la boca.

— Susana Burgoa Molina (@MolinaBurgoa) June 18, 2020

Excelente pregunta, Susana.

Se piensa que es el tiempo que necesita tener el virus en la mucosa de la boca y las vías respiratorias el que hace la diferencia. Al llevarse las manos contaminadas a la boca, los virus se dispersan muy lentamente en la cavidad oral y tienen tiempo para infectar.

Al ingerir un alimento contaminado, este es deglutido en cuestión de segundos y no tendría el tiempo para quedarse en la mucosa de la boca o la garganta, y de llegar al estómago, es desactivado por los jugos gástricos.

Hola doctor. Es ya un hecho que cuna persona mayor se pondrá grave?

— Jacqueline Colin Vaughan (@Jacquel39955118) June 18, 2020

Hola Jacqueline, si bien es cierto que existen grupos de riesgo para la infección causada por el nuevo coronavirus, no todas las personas con esas características se van a complicar.

En otras palabras, no todas las personas mayores, diabéticas, con presión arterial elevada o trasplantadas se van a complicar.

Escuche el episodio de este podcast del 18 de junio que examina el por qué algunas personas presentan más síntomas que otras.

@drhuerta en caso que sólo dos personas vivan en la casa y los dos son positivos uno con síntomas y otro con leves, deben distanciarse o no?

— Jose Mendoza (@jmendozahon) June 18, 2020

Excelente pregunta, José. No es necesario que dos personas infectadas deban distanciarse, ni tampoco que usen una mascarilla. Ya ambas pasaron la enfermedad y no pueden contagiarse el uno al otro.

La genética me parece muy interesante @drhuerta yo soy sangre tipo A y en 2006 casi muero por una gripe influenza estacional (dijeron que mis genes no pueden con la influenza) ¿Eso me hace más susceptible a contraer el nuevo coronavirus? https://t.co/oyVhT7KYGe

— Mari Pili Barreda (@MariPiliBarreda) June 18, 2020

Gracias por tu excelente pregunta, Mari Pili.

El hecho de tener grupo A no te hace más susceptible al contagio (que depende de cuán cuidadosa seas con el uso de la mascarilla, la distancia social y la higiene de las manos).

Sin embargo, un reciente estudio, publicado por investigadores españoles e italianos concluye que las personas con grupo sanguíneo A, tienen 50% más probabilidad de necesitar oxígeno o un ventilador si se hospitalizan con covid-19.

Obviamente, eso no significa que tengas que asustarte, sino más bien, afianzar las medidas preventivas.

hola doctor por favor quiero q me diga es algo q llevo de hace un meses con esto yo tenia coronavirus pero pase todo el tratamiento pase 15 y ahora estoy 53 dias pero tengo la nariz tapada pero a la veces me duele y mucho y siento q respiro y dueli q solucion puedo hacer

— jean pool (@jeanpoo57293407) June 18, 2020

Hola Jean Pool, creo que debes ver a un médico otorrinolaringólogo para que te examine.

No creo que tenga nada que ver con la infección que tuviste hace ya casi dos meses, pero es necesario que te vea el doctor. Suerte.

@drhuerta, una consulta, ¿existe la posibilidad de que la prueba molecular dé negativa y la rápida dé positiva? Y ¿una prueba rápida podría dar positivo si se trata de una gripe fuerte?

Gracias.

— Soy un Bot 🧭 (@PGuamuro) June 18, 2020

Claro que sí, Bot.

Si las pruebas se hacen durante la segunda semana de enfermedad, la prueba molecular será negativa porque el virus ya no está ni en la nariz ni en la garganta; mientras que la prueba serológica dará positiva, porque —al medir las inmunoglobulinas M y G— indicará que ya pasaste la enfermedad.

@drhuerta Dr Huerta quería preguntarle si alguien tiene influenza, gripe o cualquier otro virus de ese tipo si se hace el examen del covid 19, este sale positivo? Gracias #Covid_19 #Peru

— Dimon (@dimontdgui1) June 17, 2020

Excelente pregunta, Dimon.

De ninguna manera la prueba del nuevo coronavirus saldrá positiva si la persona tiene o tuvo gripe o influenza.

Eso porque son dos tipos muy diferentes de virus y las pruebas son específicas. Lo que sí puede suceder es que las pruebas serológicas creen reacciones cruzadas falsas si la persona tiene un resfrío causado por alguno de los cuatro tipos de coronavirus que causan ese tipo de infección.

#sanamenteconeldoctorhuerta @drhuerta hoy se habla mucho de la densidad y efectividad del alcohol.. cual es el más recomendable entre el de 70° y 96° ???

— Raúl (@h2rf1977) June 17, 2020

Buena pregunta, Raúl.

Con fines de desinfección de las manos, el alcohol etílico debe tener más de 60° y el isopropílico, más de 70°.

El alcohol etílico de 96° también puede ser usado, pero hay personas muy sensibles y ese tipo tan concentrado de alcohol les puede resecar la piel.

@DrHuerta por cuanto tiempo los asintomaticos cargan el virus? Hay personas inmunes al virus?

— Amaranta73 (@Amaranta73) June 17, 2020

Excelente pregunta, Amaranta.

Eso no se sabe bien. El grupo de los pacientes asintomáticos es aún un misterio muy grande en la lucha contra la enfermedad.

Por otro lado, no se sabe tampoco si existen personas genéticamente inmunes al virus. Es posible que existan, pero aún no se les ha descubierto.

@drhuerta @CNNEE

Pregunta para el podcast.

Di positivo IgM e IgG.Me aislé 25 días.¿Contagio luego del aislamiento?¿Minsa solo hace test serológico cualitativo, debería hacerse el test serológico CUANTITATIVO?¿En qué consiste?

— AGUZTO Yupanqui (@AGUZTOYUPANQUI) June 18, 2020

Buenas preguntas, Aguzto.

El haber tenido IgM e IgG positivas significa que, al momento de hacerte la prueba, tu infección tenía alrededor de 10 a 15 días. Si te aislaste por 25 días, significa que ya pasaste el periodo de contagio.

Por otro lado, las pruebas serológicas cuantitativas pueden hacerse cuando se quiere saber exactamente la cantidad de IgM e IgG que tiene la persona.

A no ser que sea un motivo especial -como un protocolo de investigación por ejemplo- basta con la prueba cualitativa.

